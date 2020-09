Postoji 5 tipova vlasnika maca: Otkrijte koji ste vi među njima

Ako imate mačku, onda možete spadati u jednu od pet kategorija vlasnika, od 'savjesnog skrbnika' pa sve do 'tolerantnog čuvara', prema istraživačima sa Sveučilišta Exeter u Engleskoj

<p>Domaće mačke karakteriziraju se na temelju svoje sklonosti lovu i lutanju, a razina nadzora njihovih vlasnika može utjecati na njihovu interakciju s okolišem. Dok neki vlasnici prihvaćaju divlje sklonosti svojih mačaka i dopuštaju im lutanje po vani, drugi više vole imati kućne mačke, pa ih drže unutar kuće i pod nadzorom. Prema tome, možete biti u kategoriji vlasnika kao 'savjesnog skrbnika' ili kao 'branitelja slobode'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Urnebesna reakcija mačke nakon što je probala sladoled</p><p>Ova su 'grupiranja' utvrđena kao dio trajnog istraživačkog projekta Exeterovog tima 'Mačke, vlasnici mačaka i divlje životinje' čiji je cilj identificirati načine na koje vlasnici mogu upravljati svojim mačkama uz smanjenje ubijanja divljih životinja. U Velikoj Britaniji, gdje se provodi studija, prema nekim procjenama ima više od 10 milijuna domaćih mačaka. Iako velika populacija mačaka nije sama po sebi negativna, ovi izrazito neovisni kućni ljubimci mogu stvoriti rizik za sebe i manje životinje na svom putu.</p><p>- Mislim da je to obično rasprava između vlasnika mačaka ili zagovornika mačaka i konzervatora, posebno čuvara ptica - kaže<strong> Sarah Crowley</strong>, antrozoologinja iz Exeterovog Centra za geografiju i znanost o okolišu (CGES). Antrozoolozi inače proučavaju interakcije između ljudi i drugih životinja.</p><p>Crowley i njezini kolege sa Sveučilišta u Exeteru tražili su sredinu u ovom sukobu uzimajući u obzir perspektive vlasnika mačaka. Krajnji cilj njihovog rada je prepoznati najbolje prakse u održivom upravljanju ponašanjem mačaka, idealno na način da sve strane budu zadovoljne.</p><h2>Pet vrsta vlasnika</h2><p>Otada su identificirali pet osobitih perspektiva vlasnika mačaka:</p><p> </p><p>Mačke na otvorenom ne ugrožavaju samo ptice i glodavce, već bez ljudskog nadzora mogu i same biti izloženi riziku.</p><p>- Mačke koje lutaju na otvorenom su više izložene riziku od prometnih nesreća. Također su više izložene riziku od bolesti - rekla je Crowley. Ljudi nemaju tendenciju toliko se brinuti zbog štakora i miševa, ali ljudi su definitivno zabrinuti zbog ptica i, u nekim zemljama, drugih ranjivih životinja poput malih gmazova.</p><p>Crowley primjećuje da sve mačke ne love i ne lutaju jednako, a varijacije se još više povećavaju između gradske mačke, na primjer, one na farmi. Istraživačkom timu Exeter bilo je važno izravno razgovarati s vlasnicima mačaka zbog raspona i tipova ponašanja mačaka. Odlazak do izvora znači istraživanje različitih ljudi koji brinu o tim životinjama.</p><p>Vjerojatnije je da će 'branitelj slobode' prihvatiti prirodne instinkte svog ljubimca i prihvatiti rizike mačke koja se slobodno kreće u usporedbi s 'savjesnim skrbnikom' koji će vjerojatnije barem neko vrijeme držati svoju mačku u zatvorenom.</p><p>Bez obzira na to koja ste vi vrsta vlasnika mačaka, istraživači se slažu da jednostavno treba biti pažljiv.</p><p>- Nadamo se da će ovo istraživanje nadahnuti ljude da razmisle koji su tip i da razgovaraju sa svojim prijateljima i obitelji o odgovornostima koje vlasnici mačaka mogu imati, kako prema sebi tako i prema drugim divljim životinjama. Mislimo da se to može dogoditi bez sukoba između ljubitelja mačaka i čuvara ptica - istaknula je Crowley. Studija Sveučilišta u Exeteru u tijeku je, a njegova sljedeća izvedba bit će objavljena krajem ove godine, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/08/us/cat-owners-five-categories-scn-trnd/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p>