Svatko od nas ima jedinstveni oblik usana kao i splet bora oko njih i svaki od tih oblika privlačan je na svoj način. Stručnjaci su s vremenom definirali nekoliko glavnih oblika usana, točnije devet, po kojima ih razlikuju, no ljudi često imaju i kombinaciju dva ili tri oblika usana, a svaki od njih razlikuje se opet po veličini, naglašenosti ili punoći.

Proučite ovaj vodič za oblike usana, na temelju kojega su stručnjaci dali i nekoliko savjeta za to kako ih savršeno našminkati i njegovati.

1. Punija gornja usna

Ako je vaša gornja usna nešto punija od donje, to je taj oblik. Kad ih šminkate, možete ih ujednačiti iscrtavanjem crte olovkom malo ispod ruba donje usne, ili korektorom 'omekšati' liniju gornje usne.

- Dakle, jednako kao što možete naglasiti donju usnu olovkom, korektorom možete 'ublažiti' liniju gornje usne, kako bi vizualno djelovala manja - kaže vizažistica Savannah St. Jean, vlasnica salona za šminkanje. .

2. Punija donja usna

Ako želite uravnotežiti usne u slučaju kad je donja usna punija, stvar je obrnuta: Olovkom naglasite gornju usnu, a korektorom ublažite donju, kaže poznati stručnjak za make up AJ Crimson.

- Šminkanje vam daje slobodu prikriti ili poboljšati svoje atribute onako kako vam se sviđa - ističe AJ Crimson.

3. Okrugle i pune usne

Ako su vam gornja i donja usna u cijelosti jednake širine, vjerojatno imate okrugle usne. Često su pune, s vrlo mekanim Amorovim lukom, pa Crimson kaže da dodir sjaja na sredini usnice može sjajno istaknuti tu punoću.

Ako želite izdužiti usne, možete manipulirati olovkom, a jedino pravilo koje vrijedi je da se čuvate pretjerivanja. Jednostavno lagano iscrtajte vanjske kutove usana kako biste naglasili dužinu, ali nemojte povući previše izvan prirodne linije usana.

Kao što St. Jean primjećuje: Radite na onome što imate, jer ako krenete potpuno mijenjati oblik usnica, stvari mogu postati škakljive. To je općenito dobro pravilo kod šminkanja: Radi na tome da istakneš ono što imaš.

4. Srcolike usne

Usne u obliku srca obično imaju izraženi Amorov luk na vrhu, s oštrijom donjom usnom. To se može razlikovati od osobe do osobe (neke mogu imati oštru točku na dnu; druge mogu imati mekši rub), ali ključan je taj Amorov luk u obliku slova V na vrhu gornje usne.

Da biste istaknuli njihov oblik, Crimson predlaže da ih istaknete highlighterom baš na Amorovom luku. To inače vrijedi i za sve oblike usana, no posebno za ovaj. Ako je potrebno, olovkom za usta koju ćete lagano razmazati prstima malo ublažite kuteve usana.

5. Usne u obliku luka

Kao što i samo ime govori, usne u obliku luka imaju izražen Amorov luk. Donja usna možda nije naglašena tako da usne tvore srce, no za njihovo šminkanje vrijedi isto pravilo: Ili istaknite središte Amorovog luka na gornjoj usni, ili ublažite vrh u obliku slova V tako što ćete nanijeti ruž malo iznad luka.

6. Široke usne

Široke usne obično su duže, ali ne previše pune. Ako širokim usnama želite dodati malo punoće, Crimson kaže da je dovoljno istaknuti ih nekom svjetlijom nijansom ruža ili sjajila u središte usana. Tako ćete privući pogled na taj dio usana i izgledat će drugačije. Osim toga, svjetlija nijansa dodaje živost.

7. Tanke usne

Možda imate prirodno tanje usne ili se s godinama pomalo stanjuju jer gube na volumenu. Da biste naglasili tanke usne, olovka je najvažniji alat: Uvijek možete napraviti crtu malo izvan usana, kako biste ih podebljali, samo pazite da liniju ne produžite previše. . Olovka bi i dalje trebala pratiti prirodnu liniju usana, ali samo malo izvan nje. Također, dobro ih je naglasiti svjetlijim ružem u sredini.

8. Pune usne

Pune usne se razlikuju od osobe do osobe, no tehnički se to odnosi na usne koje su ravnomjerno pune i gore i dolje. Kod šminkanja, dosta je dodati malo sjajila na sredini usana, ili možete malo naglasiti Amorov vrh, tako da olovkom naglasite slovo V na vrhu. Također, olovkom malo izoštrite kuteve usana.

9. Opuštene usne

To su one koje se u kutevima blago naginju prema dolje. To se obično događa kada je donja usna nešto manja od gornje:

- Kutovi se ne slažu u potpunosti i to je ono što čini da usne izgledaju opušteno - kaže St. Jean. Trik je u tome da popunite kutove usana olovkom, tako da ih podignete. Koristite olovku za usne koja je malo tamnija od vaše boje usana, što stvara sjenu i naglašava njihov oblik, savjetuje stručnjakinja, a prenosi MindBodyGreen.