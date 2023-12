Posudili su glas za ‘Snjeguljicu’, ali nisu pozvani na premijeru

Prvi dugometražni crtani film "Snjeguljica i sedam patuljaka" premijerno je prikazan 21. prosinca 1937. godine u Carthay Circle Theatreu u Los Angelesu.

Walt Disney uložio je svaki dolar koji je imao. Kritičari su film prozvali "Disneyeva ludost" jer su sumnjali da će itko biti oduševljen gledanjem crtanog filma koji traje 84 minute. Waltova supruga, pa čak i njegov brat Roy pokušali su ga odgovoriti od snimanja.

- Kad sam stigao na premijeru 'Snjeguljice', svi su bili jako zabrinuti jer su nam svi veliki filmaši u Hollywoodu rekli da ljudi jednostavno ne žele sat i pol mirno gledati crtani film - rekao je tad animator Ward Kimball.

Ali to nije spriječilo Walta da uloži sve u ovaj film. Luksuzno ga je ispromovirao na samu večer premijere. Dao je sagraditi veliko selo patuljaka, baš kao iz filma, koje se protezalo kroz čak dvije ulice, sve do kazališta. Tu su bili kućica patuljaka, vodenica i rudnik dijamanata. Film Walta Disneya na kraju je doživio golemi uspjeh, tako da se neko vrijeme održao na vrhu po zaradi. Po završetku dobio je ovacije publike, među kojima su bili Judy Garland, Marlene Dietrich i Charles Laughton.

Bio je to tako dobro posjećen događaj da ni Adrianna Caselotti, koja je dala glas Snjeguljici, ni Harry Stockwell, koji je dao glas Princu, nisu imali ulaznicu.

Objavljena prva križaljka

U američkim novinama New York World na današnji dan 1913. godine objavljena je prva križaljka u obliku u kakvom je danas poznajemo. Prvo izdanje današnje križaljke kreirao je novinar Arthur Wynne u New Jerseyu (inače podrijetlom iz Liverpoola). Time je stekao titulu prvog kreatora ove popularne svjetske igre. Imala je oblik dijamanta s rupom u sredini, a nazvana je "Word-Cross Puzzle". Nekoliko tjedana kasnije ime je promijenjeno u "Cross-Word", navodno zbog pogreške u novinskom slaganju sloga. Pogrešno se ime zadržalo u engleskom jeziku i do danas.

Određen izgled zastave RH

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Dan 21. prosinac 1990. godine pamti se kao trenutak kad je službeno usvojen izgled zastave Republike Hrvatske.

