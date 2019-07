Posvajanje je skupo i traje, pa je odlučila roditi dijete bratu

Mlada žena nedavno je rodila djevojčicu kao surogat majka, prepustivši roditeljska prava te brigu i skrb o njoj paru koji joj zasigurno neizmjerno puno znači. Naime, Chapelle Cooper (27) rodila je svoju nećakinju.

Tako je odlučila nakon što su njen polubrat Scott Stephenson (30) i njegov partner Michael Smith (29) zaključili da je posvajanje djeteta vrlo skup i složen postupak koji bi predugo dugo.

POGLEDAJTE VIDEO (o ljudima koji su unatoč nizu problema udomili troje djece):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Chapelle im je unijela svjetlo u život, rodivši za njih malenu Harper Elizabeth Smith. Djevojčica je plod oplodnje njenog jajašca s Michaelovom spermom.

I taj je postupak bio vrlo skup i trebalo im je vremena da pronađu kliniku od povjerenja, no sve su prebrodili. Danima su razgovarali o tome, pa čak i raspravili popis mogućih problema s kojima bi se mogli suočiti.

- Prošli smo kroz sve što bi moglo poći po zlu, pa i kroz mogućnost da bih je mogla poželjeti zadržati za sebe, kao svoje dijete - kaže Chapelle, koja već ima petogodišnju kćer Ivy.

- Malenu ću uvijek voljeti kao svoje dijete, ali neću preuzeti ulogu njezine mame. Želim biti samo njena omiljena tetka - kaže surogat mama. Njen polubrat Scott rekao je da je sestra za njih učinila nevjerojatnu i izuzetno veliku stvar.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ponudila je da to učini iz dobrote vlastitog srca. To nas je dodatno spojilo kao obitelj, veze koje su već postojale sad su još snažnije - opisuje on svoj osjećaj zahvalnosti.

- Zapanjen sam time što imamo Harper, a moja sestra se od nje potpuno 'odvojila' - kaže.

Scott je objasnio da je za djecu dovoljno da znaju ono što im je prihvatljivo, tako će i njegova kćerka znati da ju je nosila njena teta.

Michael i on će biti njezini roditelji u pravom smislu te riječi i ona neće imati razloga da sa Chapelle razvija odnos kao s majkom. Inače, on i partner upoznali su se prije pet godina i od tada žive zajedno.

- Bit će joj vrlo posebna tetka, kaže Scott. Par je surogat majci kupio polovni Citroen C3, tako da je mogla sigurno voziti tijekom trudnoće, tijekom koje je bila na porodiljnom. Scott i Michael uzeli su dopust za posvojenje, tako da Chapell nije trebala nikakva druga financijska potpora nakon što je rodila.

- Uvijek sam imao veliku želju da imam svoje dijete i istraživali smo mogućnosti da pronađemo surogat majku. Kad je Chapelle rekla 'Zašto ja to ne bih učinila', bili smo oduševljeni.

Učinila nas je nevjerojatno ponosnima, kaže Michael. I njegovi roditelji, kao i Scottova i Chapellina mama Linda (53), oduševljeni su unučicom i pomoći će paru u brizi oko nje, piše The Mirror.