Jednostavno stavite kuha\u010du\u00a0u \u0161alicu kipu\u0107e vode na\u00a020 minuta kako biste vidjeli koliko je prljava.

Nakon ovog testa mnogi su ostali \u0161okirani prljav\u0161tinom koja je iza\u0161la van, iako su neki rekli da kuha\u010de\u00a0svaki dan temeljito \u010diste.\u00a0

Neki od komentara na Facebooku su bili: 'Ova ide u kantu za sme\u0107e','Ja svoje perem svaku ve\u010der u perilici posu\u0111a, ali ni to nije zaustavilo prljav\u0161tinu. \u0160okirana sam.'

Mnogi su rekli i kako \u0107e se sada prebaciti na plasti\u010dno, silikonsko posu\u0111e.

Neki su jo\u0161 rekli kako je upravo to razlog zbog kojeg ne koriste drvene kuha\u010de, a drugi su rekli da vi\u0161e ne\u0107e nakon \u0161to su vidjeli video.

Matt Preston savjetuje prelazak s drvene \u017elice na silikonsku.

- Ona je higijenska, otpornija na toplinu i fleksibilnija. Drvene \u017elice nisu toliko higijenske, a i upijaju puno mirisa - rekao je, a prenosi\u00a0The Sun.

