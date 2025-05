Potražite besplatan plakat o melanomu u srijedu uz 24sata

Osnovu prevencije melanoma i drugih karcinoma kože čine redoviti samopregledi kože. Preporuka je da ih provodimo jedanput mjesečno, ispred ogledala u kojemu možemo vidjeti odraz cijelog tijela te uz pomoć malog ogledala koje će nam poslužiti za pregled leđa i teže dostupnih dijelova tijela. Zato vam u srijedu, 21. svibnja, uz 24sata darujemo plakat "Abeceda melanoma", koji će vam pomoći pri samopregledu i svojevrsni je podsjetnik na to na što trebate obratiti pažnju. Uz njega ćete moći lakše usporediti veličinu, oblik i boju svojih madeža i eventualne promjene koje mogu upozoravati na neke zloćudne promjene.

Vodite računa o tome da pregled obavljate u dobro osvijetljenom prostoru i uvijek kraj sebe imajte "Abecedu melanoma". Abeceda u ovom slučaju obuhvaća slova od A do E. Pritom slovo A označava asimetričnost (prema američkoj riječi asymmetry), a slovo B nejasne granice madeža (od engleske riječi border/rub). Dakle, ako rubovi madeža nisu jasno definirani, moguće je riječ o sumnjivoj promjeni. Slovo C označava promjene u boji madeža (od engleske riječi colour/boja), pri čemu treba obratiti pažnju na svaku promjenu boje, posebno ako smo uočili da je njegova boja nejednolika, od ružičaste do nijansi smeđe, sve do plave ili crne. Slovo D označava promjer (od engleske riječi diametar), što nas podsjeća da provjerimo je li se madež od zadnjeg pregleda povećao, a slovo E označava evoluciju, odnosno promjene koje su se dogodile nedavno.

Isto tako, besplatne dermatološke preglede koje obavljaju stručnjaci s ciljem ranog prepoznavanja melanoma i drugih karcinoma kože u sljedećim tjednima i mjesecima donosi vam dm. Više informacija potražite na dm.hr. Preglede su već proveli u Osijeku i Požegi, a nastavljaju se 24. svibnja u Križevcima, 31. svibnja u Varaždinu, 7. lipnja u Zagrebu, 14. lipnja u Karlovcu, 21. lipnja u Rijeci te 28. lipnja u Puli. U srpnju će pregledi biti u Novom Vinodolskom, Gospiću i Zadru, a u kolovozu u Šibeniku, Trogiru, Makarskoj i Dubrovniku. Kako obično vlada velik interes za preglede, potrebno je naručiti se.