Potrošila je 48.000 eura da ima veliku guzu, ali pukla joj je koža zbog previše filera: Sad sve visi!

Tijekom odrastanja, Juju Ferrari iz Brazila je jako željela imati figuru pješčanog sata kao njezin idol - Kim Kardashian. No otkako je potrošila 42.000 funti (skoro 48.000 eura) na estetske zahvate kako bi dobila "najveću guzu na svijetu", 35-godišnja influencerica sada kaže da mrzi svoj izgled.

Nakon što je u studenom u svaku stražnjicu ubrizgala gotovo litru filera - uključujući industrijski silikon, koji može biti smrtonosan - Juju je kao rezultat svega toga dobila obješenu stražnjicu. Kaže da sada muči s osnovnim vježbama i duboko žali što je promijenila svoju lijepu, okruglu stražnjicu koja se slagala s ostatkom njezina tijela.

Juju također tvrdi da je ljudi bombardiraju s uvredljivim komentarima na Instagramu koji su je toliko pogodili da sada uređuje svoje fotografije kako bi joj stražnjica izgledala manje veliko.

- Žene me obično napadaju govoreći da je moja stražnjica izgleda grozno. I majke me maltretiraju te sam imala nekoliko komentara u kojima su mi one rekle da nisam dobra majka. Više ne mogu podnijeti kritike i komentare o svojoj stražnjici pa sam je odlučila smanjiti u Photoshopu - rekla je.

Inspirirale su je Kim Kardashian i Cardi B

Juju je žudjela promijeniti svoj izgled još od tinejdžerskih dana kada se redovito uspoređivala s kolegicama iz razreda koje su imale veće obline nego ona.

U početku se nadala da će izgledati "kao Barbie, ali s većom guzom", a kasnije su je inspirirale zvijezde Kim Kardashian i Cardi B. Jujuina nesigurnost navela ju je da izdvoji 85.000 funti (97.000 eura) na plastične operacije i kozmetičke zahvate od svoje 20. godine. Među njezinim opsežnim popisom promjena su operacija grudi, liposukcija, zahvati povećanja stražnjice i botox.

- Uvijek sam vjerovala da je ženska moć zavođenja u njezinoj stražnjici, a budući da sam imala malu, nisam si bila dovoljno seksi. Željela sam imati jednu od najvećih guzica na svijetu, ali sve je to nekako izmaklo kontroli - kaže.

Dok se Juju u početku osjećala osnaženom zbog promijenjenog izgleda, sada se kaje, posebno zbog brazilskog podizanja stražnjice (BBL). Naime, radi se o operaciji koja uključuje prikupljanje masnoće s drugih dijelova tijela i prijenos na stražnjicu i koja je jako rizična.

Bez njezinog znanja, prva injekcija za podizanje stražnjice sadržavala je opasni industrijski silikon i hidrogel, koji upija vodu.

- Kada sam primila injekcije, boljelo me, stražnjica mi je bila teška i bila sam umorna, nisam mogla hodati nakon toga, a onda mi je i koža popucala. Tada mi je liječnik koji je davao injekcije rekao da neću imati nikakvih rizika, pa se osjećam prevareno. Industrijski silikon je na kraju moju stražnjicu učinio opuštenom - tvrdi Juju.

Žao joj je

S vremenom su se na njenoj stražnjici pojavile bolne ljubičaste izbočine. U početku nije osjećala veliku razliku i mislila je da joj je stražnjica sve istaknutija i definiranija, iako nije mogla hodati četiri dana.

- Kako je vrijeme prolazilo, počela sam žaliti zbog toga što sam napravila jer sam prije imala lijepu, okruglu stražnjicu koja je pristajala uz moje tijelo - požalila se.

Juju je od tada prestala ići na injekcije i morala se podvrgnuti daljnjim zahvatima kako bi je popravila. Rekla je da sada ima stražnjicu koja je vrlo neproporcionalna njenom tijelu. Zbog toga mora koristiti potporne zlatne niti kako bi mogla navući bikinije i usku odjeću te tako sakriti da joj je stražnjica spuštena.

No nije pogođena samo estetika. Juju kaže da je i njezina sposobnost obavljanja osnovnih svakodnevnih zadataka skoro pa onemogućena.

- Ne mogu raditi mnogo aktivnosti. Imam bolove kada idem u teretanu, a trčanje na traci je prilično komplicirano zbog težine stražnjice. Morat ću se kontinuirano podvrgavati tretmanima do kraja života i moram paziti da ne dobijem bilo kakvu infekciju. Sada mi je žao što sam sve to napravila i morat ću živjeti s posljedicama svojih izbora - kazala je.

Juju, trenutno razmišlja o uklanjanju svih filera te poziva druge žene da ne čine iste pogreške kao što je ona, piše The Sun.

