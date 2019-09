Potrošila pola milijuna dolara da izgleda kao Kim Kardashian

Na plastične operacije, Jennifer je potrošila više od pola milijuna dolara kako bi izgledala kao Kim Kardashian. Međutim, nakon zadnjeg zahvata na kojem je povećavala usne je odlučila je da više neće ići pod nož.

Nakon što je nedavno stavila tri mililitra filera u gornju i donju usnu, Jennifer tvrdi da je dobila reakciju na postupak.

- Nakon što sam obavila operaciju, osjećala sam se kao da imam reakciju. Usne su mi bile jako velike, izgledale su kao 'riblje usne' a kasnije toga dana su mi i krvarile i bile su vrlo bolne - rekla je Jennifer.

Foto: Profimedia

Samo dva dana nakon zahvata, Jennifer se vratila pod nož da ukloni filere.

-Kada sam vidjela rezultat, nisam mogla vjerovati. Platila sam $3000 da izgledam kako ne želim i tada su mi rekli da moram pričekati dva dana da uklonim filere. Ta dva dana sam stalno skrivala lice i nisam izlazila iz kuće. Kada bih vidjela svoje lice, počela bih plakati - ispričala je Jennifer.

Osim usana, povećala je stražnjicu i grudi, imala je operaciju nosa i uklanjanja rebara. Također, u bedra je ubrizgavala salo kako bi joj bila što veća. Kada su joj uklonili filere, Jennifer je rekla da je naučila vrijednu lekciju.

Foto: Profimedia.hr

- Skoro sam uništila svoje lice i zdravlje jer sam bila ovisnica o plastičnim operacijama. Odlučila sam da više neću nikada ići pod nož popravljati nešto što je već dobro. Uvijek želim više i težim savršenstvu, ali to me skoro koštalo zdravlja. Želim da moja priča bude primjer svakoj djevojci koja želi 'velike usne', da to uopće nije lijepo. Za mene je to bila noćna mora, ali naučila sam lekciju - rekla je Jennifer, a prenosi Daily Mail.