"Potrošila sam 74.000 funti na operacije, no zamalo sam umrla i dečko me moli da stanem"

Bivša egzotična plesačica, a danas model i kreatorica sadržaja Lynn Harvey, poznatija online kao Linzee, priznaje da je dosad potrošila oko 74.000 funti na estetske zahvate u potrazi za „savršenošću“. No,nakon što je zbog jedne operacije zamalo umrla, njezin partner Tyrone javno je izrazio zabrinutost i zamolio je da prestane.

Linzee, plavuša s punim usnama i dramatičnim make-upom, započela je s estetskim zahvatima iz poslovnih razloga, nadajući se većoj zaradi u showbiz industriji. Dosad je tri puta povećavala grudi, imala tzv. „skinny BBL“ (brazilsku transfuziju masnog tkiva za oblikovanje stražnjice s manjim količinama masti), rinoplastiku, labioplastiku, facelifting i lifting obrva. Uz to, sredila je zube te redovito prima botoks i filere.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Radila je estetske zahvate, a sad ne može naći ljubav | Video: 24sata Video

U nedavnoj epizodi YouTube serijala Hook on the Look Linzee je govorila o svojoj želji za novim operacijama, ali i pojasnila zahvat koji ju je gotovo stajao života. „Potrošila sam oko 100.000 dolara na plastične operacije i ne planiram stati. Samo želim izgledati savršeno“, izjavila je.

Njezin dečko Tyrone, s kojim je u vezi dvije godine, rekao je: „Mislim da je to pomalo previše. Zašto stalno želiš mijenjati svoje tijelo? Već si imala problema s krvnim ugrušcima, to je ozbiljan razlog za zabrinutost. Pitao sam se kada će to stati, postat ćeš potpuno neprepoznatljiva.“

Unatoč liječničkim savjetima da ne povećava grudi zbog prethodnih zdravstvenih komplikacija, Linzee planira ići dalje: „Kad mi doktor odobri, želim još operacija. Želim veće grudi i možda još jedan BBL“, rekla je, dodavši: „Volim pokazivati rezultate svojih zahvata, zato nosim usku i otkrivenu odjeću. Veće je uvijek bolje, sa svakom operacijom osjećam se samopouzdanije.“

Na kritike odgovara oštro: „Ljudi koji me osuđuju trebali bi pogledati u sebe. Zašto prosuđujete tuđe odluke i izgled? Bitno je ono unutra, a ne vani.“

Korisnici YouTubea ostali su šokirani Linzeeinom pričom.

„Prekinuo bih s njom jer to nije dobro za njezino tijelo i stavlja ogroman pritisak na vezu“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Žao mi je ljudi poput nje jer nikad neće biti zadovoljni sobom, ne staju dok ne završe u lijesu.“

Treći komentar glasi: „Ljudi zamalo umiru, a opet idu pod nož, to je suludo.“

Jedna korisnica upozorila je: „Bila si prekrasna i prije operacija. Ne treba ti to ni sav taj make-up. Imala si drugu priliku za život nakon tog ugrušaka u krvi. Nemoj više riskirati, nije vrijedno toga!“, piše The Sun.