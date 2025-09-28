Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
RISKIRA ŽIVOT

"Potrošila sam 74.000 funti na operacije, no zamalo sam umrla i dečko me moli da stanem"

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
"Potrošila sam 74.000 funti na operacije, no zamalo sam umrla i dečko me moli da stanem"
Foto: Instagram

Linzee, plavuša s punim usnama i dramatičnim make-upom, započela je s estetskim zahvatima iz poslovnih razloga, nadajući se većoj zaradi u showbiz industriji

Bivša egzotična plesačica, a danas model i kreatorica sadržaja Lynn Harvey, poznatija online kao Linzee, priznaje da je dosad potrošila oko 74.000 funti na estetske zahvate u potrazi za „savršenošću“. No,nakon što je zbog jedne operacije zamalo umrla, njezin partner Tyrone javno je izrazio zabrinutost i zamolio je da prestane.

Linzee, plavuša s punim usnama i dramatičnim make-upom, započela je s estetskim zahvatima iz poslovnih razloga, nadajući se većoj zaradi u showbiz industriji. Dosad je tri puta povećavala grudi, imala tzv. „skinny BBL“ (brazilsku transfuziju masnog tkiva za oblikovanje stražnjice s manjim količinama masti), rinoplastiku, labioplastiku, facelifting i lifting obrva. Uz to, sredila je zube te redovito prima botoks i filere.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Radila je estetske zahvate, a sad ne može naći ljubav | Video: 24sata Video

U nedavnoj epizodi YouTube serijala Hook on the Look Linzee je govorila o svojoj želji za novim operacijama, ali i pojasnila zahvat koji ju je gotovo stajao života. „Potrošila sam oko 100.000 dolara na plastične operacije i ne planiram stati. Samo želim izgledati savršeno“, izjavila je.

Njezin dečko Tyrone, s kojim je u vezi dvije godine, rekao je: „Mislim da je to pomalo previše. Zašto stalno želiš mijenjati svoje tijelo? Već si imala problema s krvnim ugrušcima, to je ozbiljan razlog za zabrinutost. Pitao sam se kada će to stati, postat ćeš potpuno neprepoznatljiva.“

Unatoč liječničkim savjetima da ne povećava grudi zbog prethodnih zdravstvenih komplikacija, Linzee planira ići dalje: „Kad mi doktor odobri, želim još operacija. Želim veće grudi i možda još jedan BBL“, rekla je, dodavši: „Volim pokazivati rezultate svojih zahvata, zato nosim usku i otkrivenu odjeću. Veće je uvijek bolje, sa svakom operacijom osjećam se samopouzdanije.“

Na kritike odgovara oštro: „Ljudi koji me osuđuju trebali bi pogledati u sebe. Zašto prosuđujete tuđe odluke i izgled? Bitno je ono unutra, a ne vani.“

POGLEDAJTE ŠTO JU TRAŽE Zarađuje milijune na internetu, a sada je otkrila i kako: 'Neki zahtjevi su zaista čudni'
Zarađuje milijune na internetu, a sada je otkrila i kako: 'Neki zahtjevi su zaista čudni'

Korisnici YouTubea ostali su šokirani Linzeeinom pričom.

„Prekinuo bih s njom jer to nije dobro za njezino tijelo i stavlja ogroman pritisak na vezu“, napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: „Žao mi je ljudi poput nje jer nikad neće biti zadovoljni sobom, ne staju dok ne završe u lijesu.“

Treći komentar glasi: „Ljudi zamalo umiru, a opet idu pod nož, to je suludo.“

Jedna korisnica upozorila je: „Bila si prekrasna i prije operacija. Ne treba ti to ni sav taj make-up. Imala si drugu priliku za život nakon tog ugrušaka u krvi. Nemoj više riskirati, nije vrijedno toga!“, piše The Sun.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Lavu slabi imunitet, Ovan je preosjetljiv, Blizanci su aktivni
OD 28.9. DO 4.10.

Veliki tjedni horoskop: Lavu slabi imunitet, Ovan je preosjetljiv, Blizanci su aktivni

Novi tjedni horoskop otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda
Ako ste pravi znalac, na ovom novom kvizu ćete imati 25/25!
TEST ZNANJA

Ako ste pravi znalac, na ovom novom kvizu ćete imati 25/25!

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025