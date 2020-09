Povećajte vrijednost nekretnine - pripazite na boje i na dvorište

Dodavanje svježe boje može bitno promijeniti vašu kuću i dodati joj vrijednost. Pobrinite se i da izvana sve bude savršeno, jer je to prvo što kupci vide

<p>Ako se trudite prodati svoju kuću, možda pokušavate napraviti razne stvari kako bi je prodali po najvišoj mogućoj cijeni. </p><p>Četiri anonimna britanska agenta za prodaju nekretnina otkrili su svoje stručne savjete o tome kako prodati dom za višu cijenu, od trikova koje možete sami napraviti do stvari koje kupci trenutno vole.</p><p>Oni ističu da je ponekad pametnije, umjesto ulaganja novca u skupe popravke, napraviti manje promjene koje su jeftinije, ali isplativije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>- Prezentacija doma zaista je važna. Kupcima može biti minus ako su domovi pretrpani pa ga pokušajte održati minimalističkim, premda i dalje mora biti gostoljubiv - rekao je jedan od agenata.</p><p>- Popravite sve što možete, ali to ne znači zamjenu kuhinje ili kupaonice. Ako se boja sa stropa ljušti, popravite to jer to može potencijalne kupce odbiti. Sve su to stvari koje kupci vide. Svim kupcima je lijepo ući u nekretninu koja je dobro čuvana - dodao je drugi agent.</p><p>Dodavanje svježe boje može bitno promijeniti vašu kuću i dodati joj vrijednost jednostavno zato što stvara cjelokupnu estetiku koju će kupci voljeti. Odaberite neutralne tonove, a ne nešto previše svijetlo, tako da budući kupci mogu na kuću gledati kao na prazno platno kojemu će dodati svoju osobnost.</p><p>- Važno je držati stvari neutralnim i izbjegavati žarko žute, zelene ili narančaste zidove - otkrio je jedan agent.</p><p>Drugi agent je dodao da bojanje može biti ključno za prodaju nekretnine.</p><p>- Prodao sam kuću po punoj cijeni nakon što je neko vrijeme bila na tržištu jer smo promijenili boju kuhinje. I ta promjena nas je koštala samo 300-injak kuna - rekao je.</p><p>No dok bi iznutra dom trebao izgledati neutralno, na ulaznim vratima trebali biste odabrati malo privlačniju nijansu.</p><p>Pobrinite se da izvana sve bude savršeno, jer je to prvo što kupci vide. Pokosite travu, prebojajte prozore i vrata, a ako možete, sakrijte bilo što 'neprivlačno', poput kanti i vrtlarske opreme.</p><p>Jeremy Jones, stručnjak za lokalnu imovinu iz tvrtke Purplebricks, rekao je da je poboljšanje vanjskog izgleda vjerojatno najočitiji način povećanja vrijednosti nekretnine. Nakon mjeseci provedenih u zatvorenom zbog pandemije korona virusa, kupci sada veću pozornost pridaju vanjskom prostoru - pa ako vaša kuća ima vrt, pobrinite se da izgleda najbolje i istaknite ga u oglasima. </p><p>Kućni uredi su još jedan prioritet zahvaljujući pandemiji, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/09/12/experts-share-easy-diy-changes-that-could-add-up-to-30000-to-the-value-of-your-house-13261988/">Metro</a>.</p>