Samanthe Lee Carbone (31) osjetila je pritisak da poveća grudi nakon što je zbog intenzivnih treninga 'izgubila' svoju C veličinu grudi.

Zdravstvena blogerica i sportska nutricionistica rekla je kako je bila zadovoljna svojom veličinom grudi, ali da je izgubila tkivo dojke kada je počela trenirati.

- Jednog sam dana odlučila biti zdrava i izbacila iz prehrane šećer, kruh i mliječne proizvode. Jako sam brzo smršavjela jer mi je prehrana bila puna samo svježih proizvoda i bez konzervansa. To je dovelo do toga da izgubim puno tkiva dojke i grudi su mi izgledale prazne. To me počelo jako uznemiravati i postalo je osjetljiva tema - ispričala je.

Iako je pobjeđivala na više natjecanja u bodybuildingu na visokoj razini, ljudi su također počeli imati okrutne komentare o njezinim grudima.

- Brzo sam shvatila da sve djevojke na pozornici imaju implantante. Ja sam bila jedna od rijetkih koja ih nije imala - rekla je i dodala kako su joj često davali savjete ako dobije grudi da će izjednačiti svoju tjelesnu građu i biti uspješnija na natjecanjima.

Samantha je tako 2016. godina rezervirala termin u u Sydneyu za operaciju grudi koja je koštala 3.988 funti (33.525 kn)

- U to sam vrijeme vjerovala klinici jer su mi rekli da nema rizika od implantata - otkrila je.

Gotovo odmah nakon postupka, Samantha je požalila zbog svoje odluke.

- Moja prva reakcija bila je da mi se ne sviđaju, tražila sam od liječnika lijepu C košaricu. Na kraju sam završila s D veličinom, što me prilično uznemirilo jer su bile prevelike za moje tijelo - rekla je.

Ne samo da joj se nisu sviđale vizualno, već je znala da nešto nije u redu s njenim tijelom.

- Patila sam od kronične boli na lijevoj strani od trenutka kada sam se probudila iz operacije, sve do dana kada su mi uklonili implante. Kako je vrijeme prolazilo, sve više simptoma sam imala. Bila sam hodajući zombi. Jedva sam mogla normalno funkcionirati. Uvijek sam bila umorna i osjećala sam se loše svaki dan - ispričala je.

Osim što je patila od kronične boli u prsima imala je i grčenje mišića i utrnulost desne ruke te kronični umor.

- Nisam mogla biti u blizini bilo koga bolesnog, jer bih se vrlo brzo razbolio. Kasnije mi je dijagnosticirana mi je kronična migrena i IBS (sidrom iritabilnog crijeva) -dodala je.

Veliki šok uslijedio je kad je 2019. godine tvrtka Allergan koja je bila vodeći proizvođač teksturiranih implantata, čije je implantante imala i Samantha, povukla ih iz prodaje jer su bili povezani s anaplastičnim limfom velikih stanica.

Samantha je rekla kako je nitko iz tvrtke ni iz kozmetičkog instituta gdje je ugrađivala implantante nije nazvao i da je sama morala platiti skidanje.

U kolovozu 2020. Samanthi su uklonjeni implantati i gotovo je odmah osjetila poboljšanje.

- Dan nakon što sam ih uklonila, ponovno sam se osjećala kao prava ja.Nisam više osjećala da se moje tijelo bori protiv samoga sebe - otkrila je.

Sada ona želi upozoriti druge na opasnosti i pozvala je sve žene da prvo istraže prije nego što se odluče na ugradnju implantanata, piše The Sun.