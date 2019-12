Povedite i djecu: Mlade majke besplatno treniraju kick boxing

Mlade i maloljetne majke često zanemaruju potrebu da uvedu zdrave životne navike i budu aktivne, kroz organizirano bavljenje sportom, pa je Savjetovalište MAMA JE MAMA u Zagrebu u okviru projekta Aktivna mama, osiguralo mogućnost da se počnu baviti – kick boxom.

U suradnji s Kickboxing klubom Leon Gym na zagrebačkim Ravnicama, mame potpuno besplatno mogu trenirati kick box dva puta tjedno, a na trening mogu povesti i djecu, o kojoj će za to vrijeme brinuti stručne suradnice Udruge i volonteri Kluba.

Foto: Udruga Korak po korak

- Jako mi je drago da smo se mogli uključiti u projekt, jer iskreno vjerujem da to mladim majkama može biti jako korisno. Naime, sport nas općenito uči dvije važne stvari. Prvo je da je rezultat uvijek adekvatan onome što ste uložili u nešto, što danas u mnogim situacijama u društvu i ne vrijedi, a može biti korisno jer jača volju. Druga je da se moramo organizirati i posložiti prioritete u životu da bismo mogli uvesti neku kontinuiranu aktivnost i imati dobrobiti od nje, kao što je to moguće kad je u pitanju sport - kaže Leon Beneta, vlasnik i glavni trener u Leon Gymu.

Dodaje kako kick box ima i dodatnih prednosti upravo za mlade žene.

- Prije svega, pomaže razvoju motoričkih sposobnosti, jača izdržljivost i snagu. Kako se podjednako trenira kretanje lijevom i desnom stranom tijela, to omogućava ravnomjerni razvoj motoričkih sposobnosti i snage. No možda i najvažnije je to da se na treningu učimo nositi sa udarcima, pa postajemo svjesniji što naše tijelo sve može izdržati, ali i učimo se primiti udarac i – ići dalje, odnosno stati ponovo na noge - kaže Beneta.

Dodaje kako žene baveći se ovim sportom mogu značajno unaprijediti samopouzdanje, jer zahvaljujući treninzima postaju svjesnije da se mogu zauzeti za sebe i da nisu bespomoćne. To im daje i dozu prednosti u odnosu na zlostavljače bilo koje vrste, ne samo u fizičkom smislu, kaže trener.

Foto: Udruga Korak po korak

- To ne znači da žene trebaju naučiti biti agresivne, niti je to odgovor na agresiju. Naime, u svim sličnim sportovima poanta je u tome da se najprije ući kontrolirati agresiju, jer jedino ako naučite upravljati emocijama, možete imati dovoljno snage da se suprotstavite agresiji bilo koje vrste, pojašnjava Leon Beneta.

- Tijekom niza godina pružanja usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške kroz Savjetovalište MAMA JE MAMA, uočili smo kako je uz ulaganje u psihosocijalnu zaštitu maloljetnih i mladih majki izrazito potrebno i poticati njihove zdrave navike. Kickboxing smo prepoznali kao odličan alat i za poticanje razvoja socijalnih vještina, ali i kao sjajan sport kojim se fizički razvija cijelo tijelo, te utječe na pravilno formiranje i sazrijevanje osobnosti kroz jačanje samopouzdanja i samostalnosti, upravo ono što mladim majkama treba, kaže Silvija Stanić, izvršna direktorica Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt Aktivna Mama dio je programa MAMA JE MAMA, koji Udruga roditelja Korak po korak provodi već godinama, nastojeći osnažiti maloljetne i mlade trudnice, majke i roditelje koji su socijalno ugroženi kako bi se povećala kvaliteta njihova života te smanjio rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

