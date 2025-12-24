Povijest blagdanskih ukrasa: Znate li kada su nastali i gdje?

Šarene lampice, adventski vijenci, božićna zvijezda, anđeli, češeri… svaki blagdanski ukras ima svoju povijest utemeljenu na određenim kulturnim i vjerskim običajima. Božićni ukrasi važan su dio blagdanskih tradicija, a unose toplinu i veselje u domove diljem svijeta.

Donosimo vam kratku povijest najpopularnijih blagdanskih ukrasa.

1. Božićno drvce

Običaj ukrašavanja drveta vrlo je star, poganski običaj, koji je kasnije preuzelo kršćanstvo. Moderno božićno drvce kakvog danas poznajemo poteklo je iz 16. stoljeća iz područja Srednje Europe, a prvi zapisi datiraju iz 1539. godine.

2. Božićne lampice

Nekada su svijeće simbolizirale Isusa, a električne lampice postale su popularne krajem 19. stoljeća, logično, s izumom električne energije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Božićne kuglice

Staklene kuglice za ukrašavanje jelke potječu iz 16. stoljeća iz Njemačke, gdje su ih stvarali tamošnji obrtnici „puhanjem stakla“. Ranije su se kao ukrasi koristili orašasti plodovi i svijeće na drvcima.

4. Ukras za vrh božićnog drvca

Tradicija stavljanje ukrasa na vrh božićnog drvca, poput zvijezde ili anđela, potekla je iz 19. stoljeća.

5. Svjetlucavi, 'šljokičasti' ukrasi za bor

Ovi ukrasi stvoreni su u Njemačkoj početkom 17. stoljeća, a prvi su bili izrađeni od pravog srebra kako bi reflektirali svjetlost svijeća.

6. Božićne zvijezde

Božićne zvijezde potiču iz Meksika i postale su božićni simbol kroz meksičku legendu o djevojčici koja je Isusu donijela korov, koji je potom postao živopisno crvene boje.

Foto: Dreamstime

7. Božikovina

Kršćani su ovu biljku prilagodili kao simbol Kristove krune od trnja.

8. (Adventski) vijenac

Vijenci vuku korijene iz starog Rima, gdje su simbolizirali pobjedu. Kršćani su ih kasnije usvojili kao adventske ukrase, s kružnim oblicima koji su predstavljali vječni život i vjeru.

9. Adventski kalendar

Tradicija adventskih kalendara započela je u 19. stoljeću u Njemačkoj, razvijajući se iz običaja poput paljenja adventskih svijeća. Komercijalne verzije pojavile su se tek početkom 20. stoljeća.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

10. Božićne čarape

Tradicija stavljanja božićnih čarapa potječe iz priče o svetom Nikoli, koji je ubacio kovanice u čarapu koja je visjela pored kamina kako bi pomogao siromašnoj obitelji.

11. Božićne jaslice

Tradicija božićnih jaslica potekla je iz Italije, s prvim prikazima u rimskim katakombama. Sveti Franjo Asiški uveo je prve jaslice u 13. stoljeću.

12. Šećerni štapići

Šećerni štapići prvi su se puta počeli koristiti u 17. stoljeću u Njemačkoj. Bili su najprije ravni i bijeli, a kasnije su oblikovani u oblik pastirskog štapa. U 19. stoljeću dodani su crveni prugasti uzorci te okus mente.

13. Božićna zvona

Božićna zvona služila su nekada kao poziv na misu, tj. korištena su za pozivanje mještana i građana u crkvu u vremenima kada su ljudi nisu imali satove ili mobitele.

14. Imela

U nordijskoj mitologiji je imela simbolizirala ljubav i mir. Nakon što je bog Baldur ubijen strijelom od imele, božica Frigg obećala je da će ona donositi poljupce, a ne zlo, onima koji prođu ispod nje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

15. Snježne kugle

Snježna kugla je prvi put prikazana na izložbi 1878. godine u Parizu. Postala je popularna zahvaljujući Austrijancu Erwinu Perzyju krajem 19. stoljeća, koji ju je i patentirao.

16. Trakice i mašne

Trake su se u povijesti koristile za omotavanje poklona. Ovaj običaj datira od davnina i postao je popularan u Engleskoj za blagdansko pakiranje.

17. Figurice Djeda Božićnjaka

Moderni prikazi Djeda Božićnjaka inspirirani su svetim Nikolom i popularizirani ilustracijama iz 19. stoljeća. Od tada su postali uobičajeni blagdanski ukrasi na kaminima i božićnim drvcima.

Foto: Canva (ilustracija)

18. Božićne čestitke

Prve komercijalne božićne čestitke pojavile su se u Engleskoj 1843. godine, a dizajnirao ih je Sir Henry Cole kako bi potaknuo slanje blagdanskih čestitki putem pošte.

19. Snježne pahuljice

Ukrasne, umjetne snježne pahuljice odražavaju zimsko doba, ali i čistoću. Njihovi složeni uzorci postali su popularni motivi na božićnim čestitkama i ukrasima iz viktorijanskog doba.

20. Božićni ulični ukrasi

Velike ulične svjetlosne instalacije postale su popularne sredinom 20. stoljeća kada je električno osvjetljenje postalo pristupačnije. Od tada su se gradske ulice počele ukrašavati sjajnim i maštovitim blagdanskim ukrasima.

Advent u Daruvaru | Foto: Damir Spehar/PIXSELL / ilustrativna fotografija

21. Anđeli

Ukrasni anđeli, izrađeni od drva, slame ili keramike, simboliziraju božansku prisutnost i ulogu anđela u božićnoj priči. Postali su uobičajeni na božićnim drvcima u 19. stoljeću.