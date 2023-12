Povišenu temperaturu ne treba liječiti odmah: 'Tek iznad 38,5°C treba popiti lijek za skidanje'

Nešto hladniji dani i visoka vlaga u zraku pogoduju virusima, pa je mnogo onih koji su ovih dana 'pokupili' prehladu. Najčešće se javlja uz kihanje, kašalj, pojačano curenje nosa, iako se mogu javiti i faze kad je nos začepljen, a prvi ili drugi dan od pojave simptoma nerijetko se javi i blago povišena temperatura.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako ublažiti simptome prehlade

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Znamo li kako se liječiti?

- Povišenu temperaturu ne trebamo liječiti odmah čim se pojavi. Ona je znak da se tijelo bori protiv bolesti i najčešće će proći sama - kaže dr. med. Dragan Soldo, obiteljski liječnik iz novozagrebačkog naselja Dugave.

Tako, ako se javi temperatura niža od 38,4 stupnja ne treba odmah piti lijek za njeno snižavanje, ako se inače ne osjećate loše. Radije se malo razodjenite, kako bi se tijelo lakše prirodno hladilo, ili otuširajte vodom koja je tek stupanj, dva hladnija od temperature tijela, kaže liječnik.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Tek ako temperatura prelazi 38,5 stupnjeva i ne pada neko vrijeme, odnosno ako i s nešto nižim vrijednostima temperature imate glavobolju i osjećate se fizički loše, treba popiti neki antipiretik, savjetuje liječnik. Ako nema drugih simptoma osim temperature, najbolje je izabrati lijek na bazi paracetamola, dok u slučaju glavobolje, umora, osjećaja da vas je netko pretukao, pa vas bole mišići i kosti, možemo izabrati lijek na bazi ibuprofena, koji djeluje protuupalno i ublažit će simptome.

Temperatura između 38 i 39 stupnjeva općenito je znak da se organizam bori protiv bolesti i može potrajati ili se ponavljati i do pet dana, što se smatra normalnim tijekom bolesti. Ipak, ako potraje dulje, moguće je znak upalnih procesa u organizmu, pa se treba posavjetovati s liječnikom.

- Kad se temperatura digne iznad 39 5 stupnjeva, to smatramo visokom temperaturom. U tom slučaju dobro je odmah započeti sa spuštanjem temperature hladnim oblozima i kupkama, no nikako u prehladnoj vodi, jer to može dovesti do napada s konvulzijama. Otuširajte se ili odležite u mlakoj vodi i obavezno popijte lijek za snižavanje temperature - kaže liječnik. Po potrebi, lijek se može popiti i 3 do 4 puta na dan, prema uputama koje smo dobili od liječnika ili ljekarnika.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Poseban oprez savjetuje se s djecom: Lijekovi nisu potrebni sve do 38 stupnjeva, ako je dijete koje ima temperaturu dobro, ima apetit želju za igrom. U tom slučaju, dovoljno je razdodjenuti dijete ili ga rashladiti kukom, odnosno tušem čija temperatura odgovara temperaturi tijela. S druge strane, i kod nižih temperatura treba reagirati ako je dijete bezvoljno i nema apetita.

Ako visoka temperatura kod djeteta potraje, a posebno ako ne prolazi nakon što ste mu dali lijek, obavezno se javite liječniku.

S visokom temperaturom općenito treba biti na oprezu: Sve više od 40 stupnjeva predstavlja stanje zbog kojeg treba pozvati Hitnu pomoć, jer i ako relativno kratko traje može dovesti do oštećenja niza organa i sustava u tijelu, upozorava liječnik.