Povratak luksuznih ogrlica: Sjaj dijamanata i raskošnih detalja

Ova je godina započela nešto skromnije, vratovi glumica na događanjima bili su gotovo bez nakita, no sada se sve to vraća na velika vrata. Luksuzni su brendovi odlučili svijetu dati nešto od glamura te to čine na prepoznatljiv, uspješan i fantastičan način. Svijet stila daje nam posebno lijepe modne snove, koje onda kopiramo na nešto prihvatljiviji način. No, stilski, reference su tu - neodoljiv sjaj jača dolaskom toplog vremena.

Ovaj stil viđen je u Cannesu na filmskom festivalu ovih dana, gdje su šetale neke od najvećih zvijezda scene. Uma Thurman kombinirala je svoju Dior Haute Couture haljinu s Chopardovom ogrlicom od rubina i dijamanata.

Elle Fanning nosila je luksuznu ogrlicu Cartier Tradition Perles de Diamants od sjajnih bisera i sa čak 79 dijamanata, u kompletu s narukvicom i prstenom Indomptables de Cartier.

Helen Mirren svoj je kreativni look, koji donosi sklad tonova kose i plave retro haljine, nadopunila elegantnom dijamantnom ogrlicom i Bulgarijevim naušnicama.

Natalie Portman također je u modrom tonu, no više klasična, uz šljokice na haljini i raskošnu ogrlicu s dijamantima.

Gigi Hadid odlučila se za til elegantne morske sirene te izabrala divnu ogrlicu u više nizova.

Ima tu i minimalizma, dobar primjer je Jennifer Lawrence koja je vrat ukrasila finom ogrlicom cik-cak dizajna, a potpisuje je Tiffany & Co.

Kad je riječ o mega nakitu, uočljive komade bira Alessandra Ambrosio, čija je ogrlica inspirirana oblikom kravate te sjeda na dekolte. Potpisuje je Pomellato haute couture kolekcija super luksuznog nakita.

Današnja situacija nije slučaj - sve su krajem devedesetih 'zakuhali' upravo luksuzni brendovi. Naime, kultura crvenog tepiha bila je u povojima, dame su djelovale sasvim uobičajeno. Stvar je promijenila kuća dragulja Chopard koja je odlučila upravo Cannes napraviti europskom domovinom luksuza na crvenom tepihu.

Naime, iako je Hollywood tada imao već dugogodišnju karijeru tog tipa događanja, Europa je tek kasnih 90-tih započinjala s tom pričom. Zato francuska rivijera ima snažan naglasak na nakit, a dame danima uživaju u draguljima i dijamantima s potpisom raznih luksuznih imena.