Kao dijete sam se najčešće igrala starim tradicijskim drvenim igračkama i jako sam ih voljela. Moji roditelji nisu vjerovali u plastiku, pa mi nisu kupovali plastične igračke, samo drvene, sve dok se nije pojavila Barbika. Tada su popustili, dobila sam prvu plastičnu lutkicu i to je bilo veliko veselje, no i dalje sam se rado igrala sa svojim drvenim igračkama. Odatle, vjerujem, i danas moja velika ljubav prema njima i želja da sačuvamo barem dio tog velikog tradicijskog bogatstva od zaborava, kaže dr. sc. Iris Biškupić Bašić, autorica izložbe 'Igračke – djetinjstvo zauvijek', koja je u lipnju otvorena u zagrebačkom Etnografskom muzeju i trajat će sve do svibnja iduće godine, uz niz prigodnih izložbi i radionica.