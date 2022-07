Poze poznatih žena dok se fotkaju i što to otkriva o njima

Stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je što koja poza poručuje te zašto su one posebne. Naravno, te poze zauzimaju slavne cure, a kopiraju ih diljem svijeta.

Kim Kardashian - poza pauna

Kim ignorira kameru, kao da ne zna da je snima. Djeluje nedostižno i poput boginje, pokušava nas uvjeriti da inače tako sjedi, čak i kad je nitko ne gleda. Ističe struk, koji je i inače jedna od njezinih prednosti.

Raširena noga znak je seksualnog samopouzdanja i superiornosti, s dozom stava koji poručuje - baš me briga.

Emily Ratajkowski - poza čajnika

Radi se o pozi koja je postala prepoznatljiva upravo za tu slavnu manekenku. Jedno koljeno zabacila je u stranu, ima djelomično raširene noge, sugerira da ima stav. To nam daje do znanja da je jednostavna, ali voli raditi stvari na svoj način, što je i bit te slobodnije poze nogama, ističe Judi James za The Sun.

Ruka joj je savijena, stoga sve skupa djeluje kao - čajnik. Ovo je ujedno bila poza Victorije Beckham, no s više glamura.

Myleene Klass - Brainbox poza

Obje ruke na glavi poručuju da je ona ne samo seksi, već i pametna. Podsjeća nas da je neustrašiva, jer tu gestu znamo vidjeti u uredu - kad šef sjedi s dvije ruke iznad glave. Kad se žene osjećaju nervozno, stišću ruke uz tijelo kako bi se činile manje, dok nam Myleene pokazuje upravo suprotno.

Amanda Holden - Flamingova noga

Mandina poza sugerira da je ona više intelekt nego blistav glamur. Htjela bi izgledati izgubljeno u trenutku, umjesto da baš pozira. Djeluje kao da je fotografija nastala slučajno, no ta savijena noga ističe želju za pažnjom. Gledajući u stranu, ona sugerira da uvijek izgleda ovako sjajno, umjesto da spremno gleda u kameru.

Liz Hurley - viseća poza

Liz pozdravlja kameru, sugerirajući otvorenu, izravnu osobnost, ali ta ispružena ruka daje naslutiti da možda nije tako samouvjerena kao što izgleda. Ruka izgleda i kao stabilizator i kao znak razigranosti - djeluje kao kad se dijete ljulja oko stabla, sugerirajući želju da je se doživi kao mladoliku i zabavnu.

Sharon Stone - poza moći

Gleda u kameru, pogledom koji izaziva. Sharon nam daje do znanja da je neustrašiva i da ima je samopouzdana, zahvaljujući godinama i iskustvu. Izgleda kao da zna što misli i zadovoljna je svojim životom.

Nicole Scherzinger - Petarda

Nicoleine ruke signaliziraju 'pogledaj me, moj život je savršen'. Ruke su visoko u zraku, u gesti slavlja. Osim što je ovdje zauzela najlaskaviju pozu tijela, jer je sva izvijena, Nicole djeluje kao da obožava sve oko sebe, od sunca do mora i vedrog neba.

Modna influencerica Georgie Clarke (30) iz jugozapadnog Londona, koja ima više od 670.000 pratitelja na Instagramu, otkriva kako usavršiti pozu.

Ispružite tijelo, podignite ruke, na taj način tijelo djeluje vitko te naglašava siluetu. Okrenite noge prema kameri, kako bi djelovale duže.

Prije snimanja testirajte svijetlo,isprobajte razne kuteve koji vam laskaju. Neka svjetlost pada na način da ističe vaše bolje strane.

'Zlatni sat' neposredno prije zalaska ili izlaska sunca savršeno je osvjetljenje za te laskave snimke.

Ako ne znate koju pozu izabrati, inspirirajte se onima omiljenih influencera.

Ako ne želite nositi šminku za snimanje, samo stavite ogromne sunčane naočale, a ako niste sredili frizuru, stavite šešir.

Preporučuje pozu u vodi sa zalizanom kosom, kako bi lice bilo otvoreno.

Nemojte se sramiti, ističe Influencerica, danas se svi fotkaju u badiću.

Ne fotkajte se u podne, sunce je visoko i stvara neugodne sjene. Osim toga, tu su znoj i škiljenje, koji također ne laskaju.

Nemojte zanemariti ruke - spuštene uz tijelo izgledaju nespretno.

Držanje sunčanih naočala, piće, igranje kosom dobra su fora. Ako ne znate što s njima, savijte ruke i držite ih oko visine pupka za prirodni dojam.

Kod bikinija predlaže da se gaćice podignu do struka, sa strane, jer to izdužuje noge.

