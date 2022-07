Majice u obliku korzeta su mega hit: Super su na hlače i minice

Ispod nekih nije potrebno nositi grudnjak, no to naravno ovisi o formi korzeta, prigodi i stilskim navikama. Uglavnom vidimo one kraće koji imaju ušivenu potporu, kako bi sve skupa ostalo na mjestu.

Ovaj modni komad dolazi u raznim bojama.

POGLEDAJTE VIDEO: Putovanje u prošlost

Tu je i traper, koji korzetu daje finu, čvrstu formu.

Naravno da je crna čipka dio večernjih stilova, ona suptilna djeluje tako elegantno.

Kompaktna forma vrlo je praktična, u ovom slučaju grudnjak je višak.

Neki imaju i rukave, a sve skupa podsjeća na prekrojene dvorske haljine.

Za visoke temperature super su minice i mikro majice.

Total look u jednoj boji donose nam lijepi kompleti.

Jarke boje prizivaju plesne, ljetne večeri.

Mini haljina s korzetom i volanima dio je ovosezonskih top trendova.

Najčitaniji članci