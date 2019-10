Požeški Elvis Presley: Želim biti među 5 najboljih u svijetu

Za Grand Gourmet 2019 i Svjetsko prvenstvo u Kini koje je za tjedan dana pripremao sam se tri mjeseca. Ovaj put sam se odlučio natjecati u liku Elvisa Presleya. Uvijek nanovo nastojim iznenađivati žiri i publiku novom koreografijom, glazbom, koktelima, dekoracijama, a tako ću nastojati i ubuduće, istaknuo je požeški barmen Dušan Janjatović (32), inače drugi u svijetu u barmenskoj disciplini "flaire" (pravljenju koktela uz žongliranje bocama i barskim priborom).

U četvrtak je po 8. put osvojio prvo mjesto u toj kategoriji na Hrvatskom prvenstvu barmena u sklopu Grand Gourmet festivala u Makarskoj te time zaslužio da ponovo predstavlja Hrvatsku diljem svijeta. Izveo je "flaire show" uz Presleyeve pjesme, oduševio stručni žiri Hrvatske udruge barmena, a istu petominutnu točku ponovit će idući tjedan na Svjetskom prvenstvu barmena u Kini.

Dodajmo da je na lanjskom prvenstvu u Estoniji u konkurenciji barmena iz 65 zemalja osvojio drugo mjesto spravljajući koktele u liku Super Marija.

- Na svjetska prvenstva odlazim od 2009. godine, a prvi sam put nastupio kao Michael Schumacher odjeven u Ferrari trkačko odijelo. Nekoliko sam puta bio u običnoj odjeći, a 2017. godine veliki sam uspjeh postigao kao Green Hornet (Zeleni Stršljen), strip, filmski i junak američkih radio serijala iz 1930-ih. Tada sam došao do 4. mjesta na Svjetskom prvenstvu barmena u Kopenhagenu, a godinu kasnije kao Super Mario sam stigao do 2. mjesta. Nadam se da ću se u Kini kao Elvis Presley naći među prvih pet. Ovo radim jer se posebno dobivaju bodovi za kreativnosti, osim tehnike pri žongliranju gleda se i kako je kako barmen odjeven, koliko je koreografija povezana s muzikom na nastupu, a sve to zahtijeva puno, puno vježbe - naveo je Janjatović koji posljednjih godina živi u Linzu u Austriji gdje vodi svoj koktel bar i zna goste dobro zabaviti umijećem.

Flaire barmenstvom bavi se već 16 godina, odnosno pola svog života. Za ovu vještinu barmeni ističu kako treba puno vježbe, umijeća i spretnosti, pa i vagon boca koje stradaju prije nego se usvoje osnove žongliranja. Dodajmo, barmeni koji se dobro snalaze u flairu vrlo su traženi.

- Bio sam na mnogo raznih natjecanja diljem svijeta. Ljubav prema ovoj profesiji javila se u mojoj 16. godini, nakon što sam vidio svoje kolege i prijatelje. Posao je ispao teži nego što sam u tom trenutku mislio, ali i dalje gorim za njega. Sigurno ću se i dalje njim baviti, koliko god budem mogao - poručio je osmostruki hrvatski prvak.

