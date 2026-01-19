Obavijesti

ODLAZAK MODNE LEGENDE

Umro je Valentino: Legendarni dizajner preminuo u 94. godini

Talijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je u dobi od 93 godine, izvijestili su talijanski mediji, uključujući la Repubblicu

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su i bliski suradnici, a društvene mreže preplavile su poruke oproštaja slavnih, dizajnera i obožavatelja iz cijelog svijeta.

- Valentino Garavani umro je danas u svom rimskom domu, okružen svojim voljenima - priopćila je njegova zaklada na Instagramu. Odavanje počasti održat će se u srijedu i četvrtak, a pogreb će biti u Rimu u petak.

Valentino je preminuo mirno u Rimu, gradu u kojem je stvorio modno carstvo i ostavio neizbrisiv trag u povijesti visoke mode. Bio je simbol luksuza, glamura i bezvremenske elegancije, a njegova slavna “Valentino crvena” postala je jedna od najprepoznatljivijih boja na svijetu.

FILE PHOTO: Veteran Italian fashion designer Valentino Garavani poses during the opening of his exhibition at the Ara Pacis Museum in Rome
Foto: ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS

Rođen 1932. godine u talijanskoj Vogheri, Valentino je vrlo rano znao da je moda njegov životni poziv. Nakon školovanja u Parizu i rada za poznate modne kuće, vratio se u Italiju i u Rimu osnovao vlastiti brend. Ostalo je povijest. Njegove haljine nosile su najveće ikone 20. stoljeća, od Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn do Elizabeth Taylor i princeze Diane. Svaka njegova revija bila je spektakl, a svaka kreacija oda ženstvenosti.

Valentino je nakon završetka škole za modni dizajn na Institutu Santa Marta u Milanu, sa 17 godina, uz podršku roditelja, preselio u Pariz gdje je upisao prestižnu školu za visoku modu. U Parizu je započeo profesionalnu karijeru, pohađao satove plesa te je u tim godinama upoznao velike zvijezde mode i filma. Susret s Giancarlo Giammetijem, s kojim je izgradio i profesionalno i emotivno partnerstvo, bio je ključan za njegov uspjeh. Zajedno su stvorili jednu od najlegendarnijih modnih kuća na svijetu.

New York: Dodjela kazališnih nagrada Tony
Foto: zz/John Nacion/starmaxinc.com

Iako se iz aktivnog dizajniranja povukao još 2008. godine, Valentino je do posljednjih dana ostao simbol stila i inspiracija novim generacijama dizajnera. Njegovo ime zauvijek će ostati upisano zlatnim slovima u povijest mode.

Modni svijet danas je izgubio velikana, ali Valentino Garavani ostavio je naslijeđe koje nikada neće izblijedjeti.

