Umro je Valentino: Legendarni dizajner preminuo u 94. godini

Vijest o njegovoj smrti potvrdili su i bliski suradnici, a društvene mreže preplavile su poruke oproštaja slavnih, dizajnera i obožavatelja iz cijelog svijeta.

- Valentino Garavani umro je danas u svom rimskom domu, okružen svojim voljenima - priopćila je njegova zaklada na Instagramu. Odavanje počasti održat će se u srijedu i četvrtak, a pogreb će biti u Rimu u petak.

Valentino je preminuo mirno u Rimu, gradu u kojem je stvorio modno carstvo i ostavio neizbrisiv trag u povijesti visoke mode. Bio je simbol luksuza, glamura i bezvremenske elegancije, a njegova slavna “Valentino crvena” postala je jedna od najprepoznatljivijih boja na svijetu.

Rođen 1932. godine u talijanskoj Vogheri, Valentino je vrlo rano znao da je moda njegov životni poziv. Nakon školovanja u Parizu i rada za poznate modne kuće, vratio se u Italiju i u Rimu osnovao vlastiti brend. Ostalo je povijest. Njegove haljine nosile su najveće ikone 20. stoljeća, od Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn do Elizabeth Taylor i princeze Diane. Svaka njegova revija bila je spektakl, a svaka kreacija oda ženstvenosti.

Valentino je nakon završetka škole za modni dizajn na Institutu Santa Marta u Milanu, sa 17 godina, uz podršku roditelja, preselio u Pariz gdje je upisao prestižnu školu za visoku modu. U Parizu je započeo profesionalnu karijeru, pohađao satove plesa te je u tim godinama upoznao velike zvijezde mode i filma. Susret s Giancarlo Giammetijem, s kojim je izgradio i profesionalno i emotivno partnerstvo, bio je ključan za njegov uspjeh. Zajedno su stvorili jednu od najlegendarnijih modnih kuća na svijetu.

Iako se iz aktivnog dizajniranja povukao još 2008. godine, Valentino je do posljednjih dana ostao simbol stila i inspiracija novim generacijama dizajnera. Njegovo ime zauvijek će ostati upisano zlatnim slovima u povijest mode.

Modni svijet danas je izgubio velikana, ali Valentino Garavani ostavio je naslijeđe koje nikada neće izblijedjeti.