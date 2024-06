Poznati voditelj Mosley je umro od iscrpljenosti na suncu: Evo kako se zaštititi od jakih vrućina

Pojavili su se novi detalji o posljednjim satima dr. Michaela Mosleya, nakon što je nestao na grčkom otoku Symi. Njegovo je tijelo otkriveno pet dana kasnije. Naime, nakon što su policajci, vatrogasci i helikopter pretražili stjenovitu padinu, pronađen je u podnožju ograde u blizini bara na plaži u odmaralištu Agia Marina.

Foto: ilustracija/Canva

Snimke CCTV-a navodno pokazuju kako se spušta niz padinu prije nego što se srušio, a njegova supruga kaže da se njegova obitelj tješila činjenicom da je 'zamalo stigao na sigurno'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:34 Vrućina u Argentini | Video: 24sata/REUTERS

TV zvijezda, koja se redovito pojavljivala u emisijama 'This Morning' i 'The One Show', otišao je u srijedu u vožnju brodom.

Noseći malu bočicu vode i kišobran, krenuo je bez mobitela te planirao prošetati obalnom rutom.

Search for missing British TV doctor continues on Greek island of Symi | Foto: HANDOUT

Na vrućini od 37 stupnjeva Celzijusevih uspio se popeti na strmu padinu te je viđen na kameri kafića u 13.52, u gradu Pedi. Vjeruje se da je krivo skrenuo te umjesto da krene u unutrašnjost do Symija, hodao je prema istoku i sumnja se da je u nekom trenutku postao dezorijentiran.

Smatra se da je umro usred posljedica ekstremno visoke temperature zraka.

Grčke vlasti preusmjerile su fokus istrage u subotu nakon što su snimke CCTV-a iz kuće na rubu male marine u Pediju pokazale voditelja kako hoda prema planinskoj stazi u srijedu oko 14 sati.

Body of British TV presenter Michael Mosley found on Symi island | Foto: Panormitis Chatzigiannakis

Njegova udovica rekla je da se činilo da je 67-godišnjak nakon uspona krenuo pogrešnim putem te se na koncu srušio na mjestu gdje ga nisu mogli lako vidjeti.

Unatoč potrazi s kopna i zraka, nikako ga nisu mogli pronaći.

No, pet dana kasnije grčki snimatelj i lokalni gradonačelnik slučajno su uočili sumnjivi oblik na rubu odmarališta i upozorili osoblje bara. Njegovo tijelo pronađeno je u nedjelju sredinom jutra ispod ograde koja je okružena brdovitim, kamenitim terenom.

Body of British TV presenter Michael Mosley found on Symi island | Foto: Panormitis Chatzigiannakis

Policija je stigla u Agia Marinu oko 20 minuta nakon što je tijelo otkriveno oko 90 metara od obale, a vatrogasci su kasnije stigli nešto poslije 14 sati po lokalnom vremenu kako bi brodom odvezli tijelo s otoka, piše Independent.

Potencijalne opasnosti boravka na vrućinama su razne, no evo kako si pomoći.

Toplinski udar (Sunčanica)

Simptomi su visoka tjelesna temperatura (iznad 40°C), crvena i suha koža, ubrzan i jak puls, konfuzija, nesvjestica, konvulzije.

Opasnost je toplinski udar, odnosno hitno medicinsko stanje koje može dovesti do oštećenja organa ili smrti ako se ne liječi brzo.

Kako pomoći - odmah nazovite hitnu pomoć. Treba ohladiti tijelo hladnim ručnicima ili hladnom kupkom, skinuti višak odjeće.

Toplinska iscrpljenost

Simptomi su obilno znojenje, slabost, vrtoglavica, mučnina, glavobolja, hladna i vlažna koža, ubrzan i slab puls.

Ako se ne liječi, toplinska iscrpljenost može prerasti u toplotni udar.

Za pomoć treba premjestiti osobu na hladno mjesto, skinuti višak odjeće, dati joj da pije hladnu vodu, ali ne previše brzo. Dobro je tijelo prekriti hladnim mokrim ručnicima. Osoba treba leći i podignuti noge kako bi se poboljšala cirkulacija krvi.

Dehidracija

Simptomi su suha usta, žeđ, smanjeno mokrenje, tamna mokraća, umor, vrtoglavica.

Dehidracija može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput bubrežnih problema, nesvjestice i šoka.

Pijte puno vode ili elektrolitskih napitaka. Izbjegavajte alkohol i kofein jer mogu pogoršati dehidraciju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Odmorite se na hladnom mjestu i izbjegavajte fizičku aktivnost dok se potpuno ne oporavite.

Kako se zaštititi - pijte puno tekućine čak i ako niste žedni, posebno tijekom vrućina. Koristite napitke s elektrolitima tijekom fizičke aktivnosti kako biste nadoknadili izgubljene soli.

Odjeća treba biti lagana i prozračna, od laganih materijala i ne uz tijelo. Planirajte aktivnosti na otvorenom ranije ujutro i predvečer.