'Pozvala me u goste, pa mi je naplatila smještaj 6600 kuna'

U objavi na Mumsnetu, šokirana mama je otkrila da njezina stara prijateljica živi u južnoj Italiji i da su se dogovorile da cijela njezina obitelj ode u posjet. Planirali su ostati u njezinoj kući pet dana, a mama je očekivala da će uskočiti i pomoći dok je tamo - ali nije očekivala da će joj prijateljica naplatiti naknadu za smještaj.

Foto: Dreamstime

- Dogovorila sam se sa starom prijateljicom i kumom mojih kćeri da u siječnju posjetimo nju i njezina muža koji žive na jugu Italije s dvoje djece. Boravimo pet noći. Danas smo razgovarale kako bi donijele konačan dogovor, a ona je zatražila da joj platimo 6600 kuna za boravak plus hranu. Šokirana sam i duboko uzrujana jer mi to izgleda tako bezosjećajno i komercijalno, a ne kao posjet prijateljima koji smo očekivali, plus ne možemo si to priuštiti - napisala je u objavi.

Kaže da bi rado platila 825 kuna po osobi plus hranu, ali dvostruka cifra se čini pretjerana. Pitala se treba li otkazati putovanje, ali njezina kći je tako uzbuđena.

- Odsjedamo u njihovoj kući, ne u gostinjskoj kući ili u odvojenom stanu. Trebala sam to razjasniti na početku, ali nisam to očekivala pet dana prije odlaska. Uvijek sam govorila da sam sretna što mogu doprinijeti i nismo tražili džabe, ali... !!!!"

Drugi roditelji su podijeljeni oko toga tko je u ovom slučaju u krivu.

Jedna žena u komentaru je napisala: 'Četiri osobe odsjedaju u njezinom domu pet dana? Mislim da ti pokušava reći da to ne želi.'

- Nečuveno je naplatiti gostima ostanak. Naprosto užasno. Cijela situacije me tjera da vas žalim - pisalo je u drugom komentaru.

Treći je komentirao kako je to nevjerojatno i da bi on bio jako uznemiren. Dodaje i da nikada ne bi ni pomislio naplatiti posjet prijateljima, pogotovo jer su oni ti koji plaćaju putovanje i ostalo.

- Živim u inozemstvu i uvijek sam sretan kada posjetitelji doprinesu u kupnji hrane/pića, ali se od njih to ne očekuje i nikad im ne bi naplatio smještaj - zaključio je četvrti.