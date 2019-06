Evo kako vam se godišnji neće pretvoriti u pravu noćnu moru

Ako putujete na godišnji odmor u organizaciji neke turističke agencije, od uplate aranžmana do zadnjeg kontakta prije polaska, sigurno ćete dobiti puno korisnih informacija, pa svakako savjetujem da dobro pročitate sve poruke koje vam stignu, pogotovo ako je u pitanju putovanje na neku udaljenu destinaciju, za koje treba ishoditi vizu, ili putovnica mora vrijediti do određenog datuma i slično.

Ako, pak, putujete u vlastitom aranžmanu, dobro je barem dva tjedna prije puta napraviti popis informacija koje morate provjeriti, pa pomalo potražiti odgovore putem Interneta, vodiča, ili u veleposlanstvima države u koju putujete, savjetuje Tatjana Mraović, iz turističke agencije Integral Zagreb d.o.o., zadužena za prodaju aranžmana.

Foto: Dreamstime

Ako putujete u potpunosti u svom aranžmanu, krenite s organizacijom puta tako da najprije utvrdite kad ste na odmoru i od kad do kad točno možete putovati. Potom provjerite raspoloživost avionskih, autobusnih ili željezničkih karata u tom razdoblju, pa ponudu smještaja u hotelu i tim redom ih rezervirajte.

Sačuvajte sve e-mail poruke s potvrdom rezervacije i isprintajte ih prije puta te pospremite u ručnu prtljagu. Nastojte doći na vrijeme za ukrcaj u avion ili drugo prijevozno sredstvo bez jurnjave.

- Kad su u pitanju daleke destinacije, vrlo je važno obratiti pažnju na to je li prije puta potrebno ishoditi vizu, te do kojeg datuma mora vrijediti putovnica, kao i na neke detalje vezane uz samu destinaciju, primjerice kakav je napon struje, odnosno kakav punjač za mobitel treba nabaviti, kao i je li preporučljivo piti vodu, ili jesti voće koje vam ponude samo oprano, jer može biti oprano u vodi koja nam možda ne odgovara - objašnjava Tatjana Mraović.

Kako se na daljim destinacijama može dogoditi da vam voda ili lokalne namirnice ne odgovaraju, dobro je ponijeti sa sobom lijekove protiv mučnine i proljeva.

Foto: Dreamstime

- Također, obavezno provjerite kakvu odjeću treba ponijeti. Naime, kad su u pitanju putovanja koja uključuju obilaske raznih destinacija, odnosno puno hodanja, najbolje je ponijeti sportsku obuću i odjenuti se slojevito, kako biste se mogli skinuti ako vam je vruće. Osim toga, čak i kad putujete u destinaciju u kojoj su preko dana vrlo visoke temperature, treba provjeriti kakva je temperatura noću. U nekim destinacijama noći mogu biti svježe, pa je važno ponijeti i topliju odjeću za večernje šetnje - savjetuje sugovornica.

Dodaje kako pritom treba voditi računa da ne pretrpamo kofere, jer ako putujemo avionom, kofer ne bi smio biti teži od 23 kilograma, dok ručna prtljaga ne bi smjela težiti više od 8 kilograma. Pritom treba voditi računa da gabariti prtljage odgovaraju spremnicima za prtljagu iznad sjedala, jer svu prtljagu koja ih prelazi morate predati na check inu.

Foto: net.hr

Bez obzira na to putujete li sami, ili u aranžmanu neke agencije, savjetuje se da ugovorite odgovarajuću policu putnog zdravstvenog osiguranja, s tim da će ona za kronične bolesnike biti nešto skuplja. No, to je jamstvo da ćete imati pravo na pokriće troškova za hitnu medicinsku pomoć u slučaju da vam je potrebna zbog vaše bolesti.

Policu putnog zdravstvenog osiguranja uvijek imajte uza se, s tim da je dobro imati i fotografiju tog dokumenta pohranjenu u mobitelu. Zapišite u mobitel i broj pozivnog centra osiguratelja koji treba nazvati u slučaju potrebe za liječnikom, kao i broj hrvatskog veleposlanstva ili konzulata u gradu u kojem boravite.

- Onima koji putuju u organizaciji agencije svakako se savjetuje i osiguranje od otkazivanja putovanja. Naime, kako se aranžmani često ugovaraju i plaćaju i po mjesec dana prije puta, u slučaju da zbog neke nepredviđene situacije, primjerice bolesti, nesretnog slučaja ili smrtnog slučaja u bližoj obitelji, morate otkazati put, temeljem tog osiguranja ostvarit ćete pravo na povrat 90 posto uplaćenih sredstava, pojašnjava Tatjana Mraović.

Ukoliko morate otkazati, odnosno prekinuti već započeto putovanje, osiguratelj će vam nadoknaditi 90 posto troška za one dane puta koje niste iskoristili.

Foto: Dreamstime

Putnici koji prije puta započnu s određenom terapijom lijekovima trebaju ponijeti sa sobom sve lijekove, s tim da barem dio njih treba ponijeti u ručnoj prtljazi, kako se ne bi dogodilo da zbog kašnjenja ili gubitka torbi morate prekinuti terapiju. Također, u posebnu kutijicu pohranite lijekove koje trebate popiti tijekom samog putovanja.

Dobro je napraviti popis lijekova koje uzimate i ako je moguće potražiti pod kojim se nazivom prodaju u državi u koju putujete, kako biste u slučaju gubitka torbi mogli objasniti liječniku koju terapiju primate.

Svakako se raspitajte koja se valuta koristi u zemlji u koju putujete te o cijenama obroka u restoranima, ako nisu uključeni u aranžman, te pokušajte procijeniti koliko će vam novca biti potrebno te pripremite barem dio novca unaprijed, pogotovo ako niste sigurni primaju li ugostitelji i trgovci kreditne kartice koje imate. Naime, u nekim slučajevima možda nećete moći do bankomata, a u turističkim mjestima tečaj za zamjenu novca nije uvijek najpovoljniji.

Dobro je unaprijed provjeriti i koliko dugo će trajati samo putovanje. Ako je riječ o duljem putu, pripremite dovoljno vode, sendviče i nešto slatkiša, pogotovo ako putujete s malom djecom. Ako putujete avionom, sve to možete dobiti i kad stjuardese započnu posluživati, no djeca mogu ogladnjeti ili postati žedna i prije nego poletite, i bez vode ili nekog slatkiša mogu postati nervozna i plačljiva.

Foto: Dreamstime

- Ako postoji destinacija koju baš želite posjetiti, raspitajte se o aranžmanima u nekoliko agencija na vrijeme i pokušajte iskoristiti povoljnije cijene tijekom first minute ponude. Obično je riječ o ponudi koja se prodaje mjesec dana prije samog puta.

Turistička agencija tijekom prvih nekoliko dana prodaje aranžmana može ponuditi povoljnije cijene kako bi potakla ljude da uplate aranžman No, ako niste iskoristili popust tijekom tog razdoblja, a zaista želite putovati, ne preporučuje se čekanje last minute ponude, jer zapravo nije sigurno hoćete li ju dočekati, kaže Tatjana Mraović.

Foto: Dreamstime

Naime, agencija će se na sniženje cijena tijekom last minute ponude odlučiti samo ako se aranžman ne prodaje dobro, što nije moguće procijeniti unaprijed, niti postoje jamstva da će last minute ponude uopće biti.

Ako putujete s agencijom, po dolasku na destinaciju svakako zapišite broj lokalnog vodiča ili vodiča koji je pratitelj putovanja i može vam osigurati sve potrebne informacije, dok je prije puta u vlastitom aranžmanu dobro provjeriti koja je taxi tvrtka u mjestu u koje idete najpovoljnija. Zapišite u mobitel broj i ime hotela u kojem ste odsjeli, kako biste to uvijek imali pri ruci.