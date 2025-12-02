Prada širi carstvo: Kupila je Versace za 1,25 milijardi eura

Prada je službeno objavila da je kupila milanskog modnog rivala Versace vrijednog 1,25 milijardi eura (gotovo 1,4 milijarde dolara).

Očekuje se da će dugo očekivani posao ponovno okrenuti Versaceovu sreću, nakon prosječnih postpandemijskih rezultata dok je bio dio američke luksuzne grupacije Capri Holdings.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Jennifer Lopez u kultnoj haljini nakon 19 godina: Teško je povjerovati da ima 50 godina! | Video: 24sata/pixsell

Prada je u jednoj rečenici priopćila da je akvizicija dovršena nakon što su dobivena sva regulatorna odobrenja.

Lorenzo Bertelli, nasljednik Prade, vodit će sljedeću fazu Versacea kao izvršni predsjednik, uz svoje uloge direktora marketinga grupe i šefa za održivost.

Sin sukreativne direktorice Miuccie Prade i dugogodišnjeg predsjednika Grupe Prade, Patrizia Bertellija, rekao je da ne očekuje brze izvršne promjene u Versaceu. No, Bertelli je istaknuo da tvrtka, koja se ubraja među deset najprepoznatljivijih brendova na svijetu, već dugo podbacuje na tržištu.

Foto: 123RF

Prada je naglasila da 47-godišnji brend Versace nudi značajan neiskorišteni potencijal rasta.

Versace je u tijeku kreativnog preustroja pod novim dizajnerom Dariom Vitaleom, koji je svoju prvu kolekciju predstavio tijekom Milanske tjedna mode u rujnu. Prije toga bio je šef dizajna u Miu Miuu, a njegov dolazak u Versace nije bio povezan s akvizicijom od strane Prade, kažu izvršni direktori.

Capri Holdings, vlasnik brendova Michael Kors i Jimmy Choo, platio je 2 milijarde dolara za Versace 2018. godine, ali je imao poteškoća u pozicioniranju hrabrog profila Versacea u eri “tihog luksuza”.

Versace je činio 20 posto prihoda Capri Holdingsa u 2024. godini od ukupno 5,2 milijarde eura. Prezentacija analitičara za posao s Pradom navodi da će Versace predstavljati 13 posto pro-forma prihoda Grupe Prada, dok će Miu Miu činiti 22 posto, a Prada 64 posto. Grupa Prada, koja uključuje i obuću Church’s, izvijestila je prošle godine o povećanju prihoda za 17 posto na 5,4 milijarde eura.

Foto: 123RF

Grupa Prada već je započela pripreme za uključivanje konkurentskog Versacea u svoj talijanski proizvodni sustav.

- Bilo da izrađujemo torbu za jedan ili drugi brend, know-how je isti - rekao je Bertelli prošlog tjedna u tvornici kože Grupe u Scandicciju, koja već proizvodi torbe za brendove Prada i Miu Miu, a uskoro će se dodati i Versace.

Grupa Prada ove je godine uložila 60 milijuna eura u svoj opskrbni lanac, uključujući novu tvornicu kožne galanterije blizu Siene, novu tvornicu pletenine blizu Perugije, povećanje proizvodnje u tvornici obuće Church’s u Britaniji te proširenje druge tvornice u Toskani. To je uz dodatnih 200 milijuna eura ulaganja u razdoblju od 2019. do 2024. godine.

Pogledajte video: