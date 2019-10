Pravi razlog zašto će jedna od pet žena imati ljubavnu aferu

Stojeći u hodniku kuće u kojoj živi sa suprugom i njihovom kćerkom tinejdžerkom, Stephanie Burton spustila je torbu za stvari na pod i pozvala svoju obitelj. Maknula je torbu s puta mužu koji ju je došao pozdraviti, a ujedno se svjesno trudila zaboraviti događaje koji su se odvili u protekla 24 sata - noć provedenu u hotelu s ljubavnikom - i usmjeriti pažnju na obiteljski život. Vratiti se u stvarnost.

Stvarnost, za Stephanie, znači biti supruga i majka; zauzeta žena koja radi u uredu; kći kojoj se njezini ostarjeli roditelji obraćaju za pomoć jer živi mnogo bliže od svoje starije braće.

- Jednostavno to radim najbolje što mogu i bez prigovora, jer su to stvari koje su mi važne. Ali postoji i druga strana mene za koju sada shvaćam da je bila ozbiljno zapostavljena, dok nisam započela aferu prije 18 mjeseci. Dio mene želi se s vremena na vrijeme osloboditi tereta odgovornosti; biti viđna kao seksualno biće, prije svega ostalog, na nekoliko sati - kaže Stephanie (40), koja živi sa suprugom odvjetnikom Michaelom i njihovom 14-godišnjom kćeri u Manchesteru.

To zvuči teško za razumjeti ili prihvatiti. Ipak, dvostruki život koji Stephanie čuva u tajnosti od svih, osim njezine najbolje prijateljice - nekoga za koga kaže da je i sama uživala u čudnom iskustvu - manje je neobičan nego što možda mislite.

Prema detaljnom istraživanju seksa i odnosa koje je proveo Femai - jedna od pet odraslih žena u Britaniji imala je aferu, a 40 posto njih je nevjerno sadašnjem partneru. Štoviše, gotovo polovica tih muževa i partnera - njih 47 posto, kako kažu žene koje su ispitivali - je nesvijesna činjenice da su one bili prevareni ili da ih partnerice varaju.

Istraživači su razgovarali s više od 1.000 žena svih dobnih skupina o njihovom seksualnom životu i pitali ih jesu li 'zastranile' i ako jesu, što su poslije učinile kako bi učinile svoj odnos zdravim.

Rezultati i svjedočenja žena poput Stephanie sugeriraju da je nevjera kod žena povezana s odvraćanjem pozornosti od svakodnevnosti stvarnog života. Potvrđuje se koliko strašne i dalekosežne posljedice mogu biti za oba partnera.

Foto: Dreamstime

Stephanie, prodavačica u velikoj robnoj kući, odlučna je da nema namjeru napustiti svog supruga. To bi uništilo njezinu obitelj, slomilo srca i poremetilo život koji ju većinom usrećuje.

- Volim naš dom, imamo dobar društveni život i još uvijek se seksam s Michaelom jednom tjedno ili rijeđe. U redu, smatram ga pomalo dosadnim nakon gotovo 20 godina provedenih zajedno. On je radoholičar i toliko okupiran svojim poslom da često pomislim kako bih voljela kad bi mogao naći nešto drugo o čemu bismo mogli razgovarati. Ali ja ga volim i ne mogu zamisliti da život provedem s nekim drugim. Zapravo sam se nadala da bi moj seksualni život na kraju mogao biti zavladan mojom aferom. Mrzila bih pokvariti ono što imamo i oprezna sam da ne budem uhvaćena. Činjenica da odlazim na poslovna putovanja, olakšava povremene dodatne noći tu i tamo - objašnjava Stephanie.

Iako je Stephanien ljubavnik također u braku, ona tvrdi da ne osjeća ljubomoru ili krivnju prema njegovoj ženi.

- Nijedan ni drugi ne želimo ništo dugoročno. Da mi kaže da će ostaviti ženu, iskreno bih pobjegla od njega. Možda bih trebala osjećati krivicu što izdajem svoju kćer, kao i njezinog oca. Ali onako kako ja to vidim - sretnija sam kod kuće, dok se moje seksualne potrebe zadovoljavaju negdje drugdje. Nije li to bolje? - kaže ona.

Naravno, mnogi se ne bi složili s ovom procjenom. Ipak, Stephanie je svjesna sebe i kaže da svoju aferu smatra potpuno odvojenom od svog braka - uzbudljiva diverzija s, kako ona to vidi, minimalnim rizikom. Afera je postala način na koji njeguje stranu sebe koju njezin obiteljski život guši.

- To se često događa u aferama. Žene se mogu osjećati pomalo iskorištenima, u različitim mjerama, u svojim stvarnim ulogama. One naporno rade na tome da budu sjajna supruga, fantastična majka, poslušna kći i trude se na poslu, ali nešto im nedostaje. Afera postaje način na koji 'pristupaju' duševnom dijelu za koji osjećaju da je zapostavljen, bez boli i odustajanja od braka - kaže psihoterapeutkinja Lucy Beresford, autorica knjige 'Happy Relationships'.

Dodaje i da je moguće prevladati taj osjećaj zapuštenosti u braku, ali da to prvo morate priznati sebi. Ponekad je osjećaj da smo zapušteni ili ignorirani od strane partnera tako užasno bolan da zakopavamo tu emociju i 'reagiramo' tražeći pažnju ili poželjnost drugdje.

Ako se gleda na taj način, nevjera postaje puno više od seksa - afera je način ostajanja u braku bez potrebe za ljuljanjem čamca - jasnog izražavanja da određene potrebe nisu zadovoljene. Ono ublažava osjećaj da vaši prioriteti često dolaze nakon tuđih.

- To često nisu svjesnim razgovori koje su ljudi proveli sami sa sobom. Ali, duboko u sebi, provodi se 'trgovina' - afera je ono što ih sprečava da se naljute oko onoga što nevalja u njihovim životima, tako da zapravo ne moraju nešto poduzeti u vezi toga - tvrdi Lucy.

Postoje, naravno, i mnogi drugi razlozi zbog kojih su žene nevjerne - afera može biti osveta partneru koji je prvi zalutao, ili način izražavanja frustracije zbog nerazumnog ponašanja. Za druge, to može jednostavno biti duboko ukorijenjen obrazac ponašanja povezan s niskim samopoštovanjem, nedostatkom brige za druge ili vraćanjem u destruktivne prijašnje veze.

Foto: Dreamstime

Ili može biti potpuno izvan karaktera, postajući dio bijega iz bijednih odnosa. To je bio slučaj i kod Rachel Morgan, 38-godišnjom prevoditeljicom iz Londona čija ju je afera s kolegom, kako kaže, probudila i dovela do prekida četverogodišnje veze.

- Život s bivšim bio je kao da sam majka odraslom čovjeku. On je bio nevjerojatno djetinjast, beznadan po kući, neprestano je želio da riješim njegove probleme. Prestao mi se sviđati. Nismo se ni seksali - prisjeća se Rachel.

Unatoč svojoj nesreći, Rachel nije osjećala snažan nagon da ostavi svog partnera koji je bio iste dobi. Sve dok nije morala otići na nekoliko tjedana zbog poslovnog projekta na kojem je provodila vrijeme s muškim kolegom.

- Počela sam se osjećati više mentalno stimulirano. Vodili smo zanimljive razgovore i njegovo društvo mi je bilo opuštajuće i zabavno. Kad smo se počeli seksati, bilo je neobavezno, ali je ubrzo postalo puno više od toga. Moj ljubavnik je budio ono najbolje u meni, i to me natjeralo da sagledam svoj odnos i počnem obraćati pažnju na to koliko me vuče prema dolje. Shvatila sam da ne želim popraviti stvari. Htjela sam početi iznova - kaže Rachel.

Izvlačenje sebe iz nesretnog odnosa na ovaj način nije bilo planirano, i bilo je bolno za obje strane, ali, u konačnici, svjetlo koje je nevjera upalila u Rachelinoj vezi nije se moglo isključiti.

- Afera nas često prisiljava da se pogledamo u ogledalo i istražimo da li nam se sviđa osoba koja smo postali u svojoj vezi. Ona postaje pokretač promjene - tvrdi Lucy Beresford.

Ipšak istraživanje - koje nadilazi broj priznanja tajnih afera i onoga što je uslijedilo - otkrilo je da je manje od jednog od deset parova, samo osam posto njih, otišlo na terapiju nakon što su otkrili da je jedan od partnera imao aferu, iako je emocionalni ispad bio često izuzetno složen. Terapeutkinja za parove Hilda Burke kaže da ju to ne čudi.

- Uzrok problema vezi ne mora biti ljubavnik, to mogu biti zahtjevni punci i svekri, posao, ovisnost ili čak vaša djeca. U mojoj praksi ti problemi češće dovode ljude na terapiju od afere. No to ne mora biti problem. Ako par ima emocionalnu inteligenciju da prepozna da je afera bila simptom većih problema u vezi i odluče ostati zajedno te raditi na popravljanju problema, to im vjerojatno uspjeti i bez terapije - kaže Hilda.

Ako je u vašem braku u prošlosti prijetila nevjera, ili vam se čini da imate neke od emocionalnih motiva koji su nagnali ove žene da zalutaju, najbolji lijek za probleme u vašoj vezi je razgovarati o tome - i potražiti pomoć ako ste nezadovoljni, prenosi Daily Mail.

