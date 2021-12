Nova godina je posljednji (ili prvi) praznik u godini. To je posljednji događaj u blagdanskom obliku koji uključuje jelo, piće i slavlje. Vrijeme je da odjenete blistavu odjeću, razmislite o prošlosti i napravite planove o budućnosti... a onda slijedi novogodišnji poljubac u ponoć.

Bilo da dočekujete novu godinu gledajući TV u dnevnoj sobi ili nazdravljajući šampanjcem u otmjenom noćnom klubu, tradicija je razlog za proslavu Nove godine s ljudima s kojima uživate.

Zašto ljudi ljube u ponoć na Novu godinu?

Ako ste se ikada zapitali zašto se ljudi ljube u ponoć na Novu godinu - prema engleskom i njemačkom folkloru - prva osoba koju sretnete u novoj godini i priroda tog susreta, određuje ton za ostatak godine.

Poljubac se odnosi na jačanje veza koje želite zadržati u budućnosti. Ako par koji zajedno slavi ne odvoji vrijeme za poljubac, legenda kaže da to ne sluti dobro za vezu. Za samce postoji praznovjerje da ne poljubiti nikoga znači godinu usamljenosti..., piše Your Tango.

Ovo je možda proizašlo iz škotske tradicije Hogmanaya, njihove tradicionalne riječi za posljednji dan u godini. Tijekom 'Hogmanay zabave', uobičajeno je pokušati poljubiti sve u sobi dok zvona zvone u ponoć. Ali opet, ljubljenje nekog ljigavog slučajnog čovjeka koji može, a ne mora imati djevojku, definitivno je gore od ljubljenja nikoga. I naravno, uvjeriti se da su obje strane u potpunosti suglasne daleko nadmašuje zabrinutost koju bi bilo tko od nas trebao imati o tome da bi mogao propustiti novogodišnji poljubac.

Ideal strastvenog novogodišnjeg poljupca također je istaknut u modernoj popularnoj kulturi. U 'Dnevniku Bridget Jones', na primjer, novogodišnji poljubac ponovno povezuje Bridget Jones i Marka Darcyja.

'Kum: Drugi dio' također sadrži emotivni novogodišnji poljubac, ali ovdje se nije radilo o seksualnoj napetosti. Umjesto toga, Michael Corleone daje svom bratu Fredu bijesan poljubac smrti nakon što je izdan.

Poljubac u novogodišnjoj noći na kraju filma 'Kad je Harry sreo Sally' početak je sretnog života za otuđene prijatelje Sally Albright i Harryja Burnsa. 'Nije zato što sam usamljen, niti zato što je doček Nove godine. Došao sam ovdje večeras jer kad shvatiš da želiš provesti ostatak života s nekim, želiš da ostatak života počne čim prije je moguće', kaže on.

Očekivanja naspram stvarnosti kada je u pitanju novogodišnji poljubac

Kao i svaki drugi praznik, i doček Nove godine može značiti veliki stres. Prošle godine, Mary iz Brooklyna, odustala je od novogodišnjih planova koje je napravila s prijateljima jer nije željela biti jedina osoba bez partnera u grupi. Mary je ostala kod kuće, gdje novogodišnji poljubac nije bio mogućnost niti prijetnja, i na kraju je požalila zbog odluke.

Jason, iz New Yorka kaže 'Neću izaći s nekom nejasnom nadom da ću nekoga upoznati i završiti noć poljupcem ili više. To se nikada ne događa. To samo dovodi do pijanog razočaranja i mamurluka, što je užasan način za početak nove godine'.

No, čak ni imati partnera ne jamči romantično ljubljenje u ponoć, iako mnogim parovima to niti ne smeta. Uzmimo na primjer Jennifer, iz Oklahoma Cityja. Ona i njezin suprug romantični izlazak u grad zamjenjuju obiteljskim društvenim događajem s njihovo troje djece. 'Tko ima vremena za novogodišnje poljupce ili novca za dadilju? Moj muž kaže da je poljubac za Novu godinu povijest jer smo preumorni da ostanemo budni tako kasno', kaže ona. Jennifer namjerava podijeliti novogodišnji poljubac sa sve četiri ljubavi svog života, čak i ako se to ne dogodi kada sat otkuca ponoć.

Čini se da je ovaj opušten, fleksibilan pristup ključ za uživanje u novogodišnjoj noći, bez obzira na status vaše veze. Proslavite s dragim osobama u okruženju u kojem se osjećate sigurno i ugodno. Ponoćni novogodišnji poljubac ne razlikuje se toliko od novogodišnje odluke - unatoč vašim najboljim namjerama, vjerojatno ga nećete izvesti savršeno, ako ga uopće i bude.

Christine Clifford, predsjednica i izvršna direktorica Divorcing Divas, organizacije sa sjedištem u Minneapolisu koja je posvećena podršci ženama tijekom razvoda, provela je svoju prvu novogodišnju noć nakon razvoda s jednom od svojih najboljih prijateljica. Dvije su žene iznajmile limuzinu, večerale u otmjenom restoranu i u ponoć se poljubile u obraz. Osim ljubljenja s prijateljima, Christine ima i druge prijedloge za one od nas koji smo slobodni i nismo baš spremni za vezanje. 'Zatvorite oči u ponoć i sjetite se svog omiljenog poljupca', kaže Christine. 'Ili uzmite veliku zdjelu pralina i pojedite ih desetak u ponoć', dodaje. Uzmite u obzir romantizirani dio popularne kulture i zapamtite: 'Poljubac je samo poljubac'.