<p>- Odaberite tuš za oči koji ima mekani vrh, kako biste lakše definirali liniju. Dobar izbor su i tuševi u teglici, koje ćete lako aplicirati tankim make-up kistom - savjetuje vizažistica Katie Jane Hughes.</p><p>Tuševi kojima je lako postići mačkasti look dolaze u obliku olovaka s vrhom poput kista, no bitno je regulirati pritisak tijekom nanošenja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Avangardan make-up inspiriran optičkim varkama</strong></p><p>- Za bolju kontrolu linije, stavite prvo točkicu u visini linije na kojoj vam završavaju vanjske trepavice, kako bi se vizualno linija stopila s njima. Možete liniju i produžiti, u svakom će slučaju "izvući" oko - savjetuje stručnjakinja.</p><p>Jedna od najčešćih grešaka je pretjerano izvijanje linije na vanjskom djelu oka. Treba biti lagano izvučena van, a ne previše zavinuta, kako bi izgled oka bio skladan - tumači Hughes.</p><p>Praktično je i prije samog tuša lagano iscrtati cat-eye uz pomoć olovke, koju je lakše obrisati nego tuš. Toga, trag olovkom može biti blijed te ćete je nakon toga, kad ste zadovoljni izgledom, iscrtati tušem ili kistom.</p><p>- Kad radite mačkasti look, bitno je liniju prilagoditi oku, upravo on definira oblik koji vam najbolje pristaje. Ova linija itekako može vizualno promijeniti oblik oka - napominje vizažistica.</p><p>Za okrugle oči savjetuje da je najbolje krenuti s linijom s vanjskog ruba te povući na koso, prema dolje i prema unutarnjem djelu oka. Pritom je savjet povlačiti malim potezima, radi bolje kontrole linije.</p><p>Za spuštene kapke savjetuje tanku liniju tušem, kako je kapci ne bi prekrili, a tuš se preslikao. Počnite na unutarnjem djelu oka, na polovici te crtajte prema van. Nakon toga krenite na unutarnjem djelu oka te spojite liniju s prije nacrtanom linijom, na sredini kapka tik iznad trepavice.</p><p>Za ovalne oči predlaže crtanje linije u komadu, odnosno povlačenje od unutra prema van i izvijanjem linije na vanjskim dijelovima oka, piše <a href="https://www.allure.com/story/cat-eye-makeup-tips">Allure</a>.</p>