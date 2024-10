'Praznim muške bankovne račune kao zanimanje i svi to vole, a ne traže ništa zauzvrat'

Samoproklamirana Kraljica Alexis je financijska domina čiji stil života financiraju muškarci koji je mole da koriste njihov novac. Alexis ističe da su joj muškarci dobrovoljno slali novac kako bi mogla priuštiti Mercedes-Benz, luksuzne torbe, skupe cipele i raskošne odmore.

- Zaslužujem to! Ja sam lijepa i inteligentna žena. Marilyn Monroe je jednom rekla: 'Zar ne znaš da je muškarac bogat kao što je djevojka lijepa?' - Youtuberka je odgovorila.

Alexis objašnjava kako je ušla u svijet financijske dominacije, gdje su njeni podložni partneri poznati kao "pay pigs" ili "robovi". Kaže da je sve počelo prodajom slika svojih stopala.

- Jednog dana sam naišla na YouTube video u kojem djevojka priča o prodaji slika stopala online, i to je bio prekretnica za mene. Tog dana sam prodala slike svojih stopala i zaradila nešto novca. S vremenom su neki muškarci dolazili samo po sadržaj vezan uz stopala, ali neki su htjeli da ih online dominiram, pa sam to isprobala - ispričala je.

- Raditi dominacijske sesije putem chata postalo je jedno od mojih omiljenih stvari. Došlo je prirodno. Jednog dana me dečko kontaktirao i pitao može li mi poslati novac - prenosi Express.

- Pitala sam ga što želi za to, a on je rekao ništa… Bila sam stvarno iznenađena. Samo je htio moje podatke za uplatu i to je bilo to - kaže Alexis. Iako je isprva bila oprezna i pomislila da bi to mogla biti prevara, podijelila je svoje bankovne podatke i promatrala kako novac počinje pristizati. U razdoblju od sedam tjedana, Alexis tvrdi da na njezin račun uplatio 15.000 funti.

Iako financijska dominacija ne mora uključivati seksualnu intimnost, ponekad se dogodi da se muškarac želi osjećati poniženo, pa Alexis može primati neobične zahtjeve.

Do sada, Kraljica Alexis na YouTubeu ima više od 38.000 pretplatnika otkako je započela u prosincu 2021., što zasigurno doprinosi njenoj financijskoj situaciji.

Kao što je navodno rekla njezina majka: "Bolje je plakati u Mercedesu nego na biciklu." Slično kao balkanska verzija: plakati u Jugu ili Porscheu?