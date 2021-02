Ako vam se čini da ne možete bez svakodnevnog pranja kose, jer inače izgleda prljavo i masno, razmislite o tome, jer i pranje sa preintenzivnim šamponima može voditi tome da se kosa previše masti. Maksima 'manje je više' posebno vrijedi kad su u pitanju šamponi, piše Bright Side.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvije Virovitičanke kao Matovilke, s kosom dugom 110 centimetara

Evo nekoliko simptoma koji ukazuju na to da biste trebali promijeniti šampon kojim perete kosu:

Kosa vam ispada više nego inače

Iako je potpuno normalno da izgubite malo kose svaki puta kad je perete, prečesto pranje i previše šampona može isprati prirodna ulja koja proizvodi vlasište, te utjecati na njegov mikrobiom. To može dovesti do usporavanja rasta nove kose te do toga da kosa postane lomljiva, pa i do gubitka kose. Zato se preporučuje upotreba blagih šampona bez sulfata te rjeđe pranje kose.

Imate puno ispucalih vrhova

Redovito šišanje kose može pomoći da spriječite pucanje vrhova, ali navika svakodnevnog pranja kose može to potaknuti. Mokra kosa je lomljiva i sklona pucanju, pa što je više perete, veće su šanse da vam se vrhovi podijele. Prekomjerno pranje i agresivno sušenje izvlače vlagu iz kose, što može rezultirati pretjerano suhim vrhovima.

Kosa izgleda masnije nego inače

Iako bi šampon trebao ostaviti kosu čistom tako da to osjetite pod prstima, zapravo je može učiniti masnijom. Kad kosu perete prečesto, tjeme pretjerano proizvodi ulje da bi se rehidriralo. Dakle, rjeđe pranje kose je ključ duljeg održavanja čistoće, jer će se žlijezde lojnice na vlasištu tako odmoriti i početi s lučenjem manje masnoće.

Kosa je izgubila sjaj

Ako počnete primjećivati ​​da vaša kosa izgleda dehidrirano, bez sjaja, velika je vjerojatnost da će joj trebati pauza od pranja. Stalni nedostatak vlage može utjecati na teksturu vaše kose, čineći je beživotnom. Prečesto šamponiranje također može dovesti do nakupljanja ostataka šampona na vlasima, što će rezultirati umornim izgledom kose.

Boja se prebrzo ispire

Ako imate obojenu kosu, obratite pažnju na to koliko dugo vam boja ostaje svježom. Ako brzo izblijedi, i to može biti znak da prečesto perete kosu. Uz rjeđe pranje, redovno koristite regenerator i to proizvode koji su specijalno namijenjeni za tretman bojane kose.

Kosa djeluje neuredno

Ako vam je kosa i nakon češljanja neuredna, djeluje čupavo i ne možete je ukrotiti, problem bi mogao biti u prečestom pranju. Da biste ukrotili kovrče, ograničite pranje na 2 do 3 puta tjedno i upotrijebite sprej za njegu, kako biste oživjeli kosu.

Kosa se lako zapetlja

Svakodnevno pranje može dovesti i do toga da se kosa počne zapetljavati, što u konačnici može dovesti do toga da ćete ju teško raščešljavati, čime je dodatno oštećujete.