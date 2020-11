Prečesto se ispričavate? Zbog ovih stvari to ne trebate raditi

Koliko puta dnevno kažete 'oprostite'? Ako je toliko često da se ne možete ni sjetiti, onda je vrijeme da preispitate ovu naviku i prestanete se ispričavati za stvari za koje se ne treba ispričavati

<p>Često se zateknemo kako se refleksno ispričavamo, a da zapravo ne znamo zašto. Međutim, to vam može nanijeti više štete nego koristi. Istraživanje pokazuje da kada neprestano govorimo 'žao mi je', zvučimo slabo i manje nas poštuju naši vršnjaci.</p><p>Ipak, neke ljude će brinuti to što ako se ne ispričaju smatrat će ih drugi nepristojnima pa će se za svaku sigurnost ispričati. </p><p>Zbog ovih stvari se ljudi neprestano ispričavaju, a ne bi trebali:</p><h2>Uzimanje slobodnog dana kada ste bolesni</h2><p>Svi se ponekad razbole. To nije neuspjeh, to je život. Ipak, previše se ljudi boji iskoristiti svoje bolesne dane i ispričavaju se šefu i kolegama kada uzimaju slobodan dan. Ispričavanje zbog toga potpuno je nepotrebno i dugoročno vam može naštetiti. Dozvoljeni su vam slobodni dani radi bolovanja. Ne trebate se opravdavati. Jednostavno uzmite dan bolovanja i nemojte se ispričavati zbog toga.</p><h2>Niste kupili prijatelju poklon za rođendan</h2><p>Kupnja poklona za rođendan lijepa je gesta, ali to ne bi trebalo biti očekivanje, pogotovo ako ste u teškoj financijskoj situaciji. Ako si ne možete priuštiti kupnju poklona, ​​nema razloga za ispriku. Ako vas prijatelj istinski voli i brine za vas, vašu će nazočnost vidjeti kao dar. Ali to što mu ne možete kupiti poklon ne znači da mu ne možete ništa dati, neki od najboljih darova su oni koji ne koštaju.</p><h2>Prekidajući nekoga povremeno</h2><p>Prekidanje drugih dok govore česta je pogreška u bontonu i ona koju biste trebali pokušati suzbiti ako je to čest problem. Međutim, svi to ponekad radimo i ne trebate skretati razgovor s isprikom. U redu je prekinuti nekoga sve dok to nije zlonamjerno. Neki ljudi, posebno muškarci, prečesto izvinjenje vide kao slabost, pa ako naučite manje se ispričavati može vam pomoći da budete sigurniji i kompetentniji.</p><h2>Rekli ste nekom 'ne'</h2><p>Nikada se ne biste trebali ispričavati što ste rekli 'ne'. Dopušteno vam je zauzeti se za sebe i imati vlastito mišljenje, makar se nekad to vaše mišljenje kosi s drugim. </p><h2>Ne znate točan odgovor</h2><p>S Googleom nadohvat ruke, može vam se činiti da za vas nema opravdanja da nešto ne znate, ali tehnologija nema sve odgovore (a često ima i pogrešne), a svi smo u procesu učenja. Ako ne znate odgovor na nešto, samo recite. Umjesto da se ispričate, smatrajte to dobrom prilikom da naučite nešto novo.</p><h2>Iznoseći svoje mišljenje o politici</h2><p>Politika, religija i drugi problemi mogu se činiti previše rizičnima da biste se bavili tim temama, osim ako ne znate da druga osoba već dijeli slična gledišta, ali šutnja čini veliku štetu društvenoj javnosti obeshrabrujući otvoreni diskurs i dijeljenje ideja. Nemojte se ispričavati što imate mišljenje i što ste ga podijelili. Iako je to možda samo vaše mišljenje, u redu je da to izgovorite čak i ako se ne temelji na činjenicama. Zato je to vaše mišljenje! </p><h2>Niste odgovorili odmah na poruku</h2><p>Ako ne odgovorite nekome iste sekunde na poruku nema potrebe da se ispričavate. Odgovaranje na poruke ili pozive vam ne treba biti glavni prioritet u životu. Umjesto toga, odgovorite kad budete u mogućnosti, preskočite bilo kakvu ispriku i prijeđite ravno na stvar.</p><h2>Bijes supružnika</h2><p>Jeste li ikad osjetili potrebu da se ispričate zbog tuđih osjećaja? Ako je tako, vrijeme je da pažljivo pogledate svoje granice, posebno u odnosima. Istina je da niste odgovorni za osjećaje druge odrasle osobe i ne biste se trebali ispričavati za njih. Ako vaš partner pokušava iskoristiti svoje osjećaje kako bi vas učinio krivom, to je jedan od znakova nezdrave veze.</p><h2>Neuredna kuća</h2><p>Živite li u strahu od susjeda ili prijatelja koji bi se samo 'pojavio'? Ako vam se to dogodi nemojte se 'tresti'. Nabacite malo humora u vezi te cijele situacije i nemojte se ispričavati radi nečeg u čemu vi živite ne oni. </p><h2>Kad vam netko pomogne </h2><p>Mnogi ljudi kažu 'ispričavam se' kad zapravo misle 'hvala ti'. Na primjer, ako odete u puni restoran, a osoblje naporno radi kako bi vam pronašlo prostor, umjesto da se ispričate zbog neugodnosti, izrazite zahvalnost za njihovu pomoć. I vi i druga osoba osjećati ćete se sretnije usredotočujući se na pozitivne aspekte pomaganja drugima, piše <a href="https://www.rd.com/article/things-polite-people-dont-apologize-for/?fbclid=iwar2hrkawtgjy6rfm5sbf1ldtxip78gbv2m3javt81c-o_jzwvrcvkfqt9ns&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>