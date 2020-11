Nakon gotovo osam mjeseci sama\u010dkog \u017eivota i \"\u0161aranja\", do\u0161ao sam do spoznaje da zapravo \u017eelim samo ostati samac i imati priliku usredoto\u010diti se na sebe. Provodio sam duge sate u uredu, puno putovao zbog posla i osje\u0107ao olak\u0161anje ne ostavljaju\u0107i nikoga i ni\u0161ta iza sebe. Puno mi je to olak\u0161alo fokusiranje na moja prijateljstva, moj volonterski rad bio je dosti\u017eniji i imao sam op\u0107eniti osje\u0107aj olak\u0161anja. Kao samcu, bilo mi je puno zabavnije izlaze\u0107i s prijateljima kad aktivno nisam poku\u0161avao nikoga upoznati. Ironi\u010dno, osje\u0107ao sam se kao da sam upoznao vi\u0161e djevojaka kad uop\u0107e nisam nikoga poku\u0161avao upoznati. Ova aktivno namjerno sama\u010dka faza trajala je vjerojatno 18 mjeseci, u kojoj sam gajio mno\u0161tvo prijateljstava, usredoto\u010dio se na ono \u0161to sam najvi\u0161e \u017eelio i, iskreno govore\u0107i, zabavljao se.\u00a0

Prije otprilike \u010detiri godine pripremao sam se za vjen\u010danje srednjo\u0161kolskog prijatelja. Posjetio sam mladenku i mlado\u017eenju u Chicagu i upoznao se s njihovom kumom. Razgovaraju\u0107i s njih dvoje o svojim romanti\u010dnim izgledima za predstoje\u0107e vjen\u010danje, primijetio sam lijepu mladu \u017eenu na fotografiji na njihovom Facebooku. Kad sam pitao mladenku za nju, nasmijala se i ustvrdila da, budu\u0107i da je doti\u010dna \u017eena bila mlada, \u017didovka (poput mene) i iz susjednog grada, sigurno sam je ve\u0107 upoznao i vjerojatno izlazio s njom. Ova \u017eena, za koju sam saznao da se zove Lauren, sigurno mi je bila nova i zaista mi je zapela za oko.

Kako se bli\u017eio dan vjen\u010danja, pitao sam neke zajedni\u010dke prijatelje o ovoj ljepotici s Facebooka. Svi su pretpostavljali da se poznajemo i da smo ve\u0107 izlazili.

Premotajmo na probnu ve\u010deru, gdje su moji roditelji sjedili s \"prekrasnom mladom \u017didovkom koja skija, dobra je s djecom, ima o\u0161tar smisao za humor i totalna je 'rock zvijezda'\", kako su rekli. Pristojno sam ih obavijestio da na ovom vjen\u010danju ve\u0107 imam dvije mogu\u0107nosti i da mi ne treba tre\u0107a.

Kako se ispostavilo, kuma nije bila za mene i nisam imao hrabrosti predstaviti se prekrasnoj \u017eeni s Facebooka koja je u\u017eivo jo\u0161 vi\u0161e oduzimala dah kad sam je vidio na plesnom podiju. Pola no\u0107i proveo sam i izbjegavaju\u0107i roditelje, kako ne bih upoznao onu s kojom su me htjeli upoznati. Vjen\u010danje je bilo fenomenalno. Plesao sam cijelo vrijeme. Na kraju no\u0107i vidio sam mladu \u017eenu s Facebooka kako napu\u0161ta zabavu, shva\u0107aju\u0107i da sam propustio svoju priliku. Na moje iznena\u0111enje, poljubila se s mojim roditeljima, a moja majka mi je pokazala da je 'to ta' za mene. Shvatio sam u tom trenutku da sam mo\u017eda sve upropastio - \"Facebook djevojka\" i \"Roditeljska rock zvijezda\" bile su jedno te isto.

Sljede\u0107eg jutra poslao sam joj pomno sro\u010denu Facebook poruku mole\u0107i je za oprost \u0161to se nisam predstavio na vjen\u010danju, ispri\u010davaju\u0107i se zbog prekomjernog znojenja i lo\u0161ih plesnih pokreta, te tra\u017ee\u0107i da sve to nadoknadim tijekom ve\u010dere u sljede\u0107im tjednima. Sre\u0107om, pristala je. Na na\u0161em prvom spoju, znao sam ve\u0107 na njezinom trijemu, dok mi je popravljala ovratnik prije nego \u0161to smo uop\u0107e u\u0161li u auto, da je to 'ona prava' za mene. Imao sam dovoljno iskustva da znam \u0161to tra\u017eim, a \u0161to ne, i takva vrsta samopouzdanja bila je ono \u0161to sam tra\u017eio. Danas, vi\u0161e od \u010detiri godine kasnije, zaru\u010dili smo se da bismo se vjen\u010dali. Evo \u0161to me \u017eivot samca nau\u010dio o tome tko sam i \u0161to tra\u017eim kod partnerice.

Kao netko tko je imao puno iskustva s izlascima, mogao sam odmah znati kada s nekim nema nade. Razgovor se tada obi\u010dno osje\u0107ao iznu\u0111eno i stisnuto, ali ne s Lauren. Uvijek ka\u017eem da ne biste trebali ostati u vezi samo jer je to lako. Iako se nismo upoznali ili ranije izlazili, i\u0161ao sam u vrti\u0107 s njezinim bratom i na\u0161i su roditelji bili poznanici, ako ne i prijatelji. Nije bilo stresnog upoznavanja obitelji. Nije bilo izazovnih rasprava o religiji, vrijednostima ili vjerovanjima. Od prvog dana do danas sam impresioniran samopouzdanjem, duhovito\u0161\u0107u, humorom i dobrotom moje sada\u0161nje zaru\u010dnice.

Prije nego \u0161to sam postao slobodan, mo\u017eda sam se pretvarao da volim hobije potencijalne djevojke ili me zapravo nije bilo briga \u0161to nismo dijelili mnogo interesa me\u0111u nama, ali sada znam da je va\u017eno voljeti ono \u0161to radite zajedno. Lauren i ja oboje volimo skijati, plesati i jednostavno se dobro zabavljamo. Tako\u0111er u\u010di igrati golf, \u0161to mi je jedan od najdra\u017eih hobija.

To \u0161to nisam imao nikoga za koga bih se borio - ili s kime - nau\u010dilo me va\u017enosti zdravog sukoba u vezi. Ponekad osje\u0107am da Lauren ne radi dovoljno po ku\u0107i, a ona me ponekad optu\u017ei da ne izgovaram stvari, ali mi prenosimo svoje osje\u0107aje i razgovaramo. Ponekad kad se posva\u0111amo, na\u0161e borbe ozna\u010dim na kalendaru s razgovorom koji im je prethodio. Zapravo je urnebesno osvrtati se. \"10. svibnja: raspravljalo se o tome tko je vi\u0161e puta odnio sme\u0107e.\" \"16. velja\u010de posva\u0111ali smo se oko kose koja je ostala u odvodu.\" \"30. listopada posva\u0111ali smo se jer sam izgubio telefon.\" Ako je na\u0161 najve\u0107i problem odvod tu\u0161a, rekao bih da nam ide sasvim dobro!

Sje\u0107am se da me je na jednom spoju djevojka \u010dekala ispred restorana, radije nego da sama u\u0111e i sjedne. Bez obzira radi li se o restoranu ili zadatku koji moramo zajedno obaviti, ovo mi je ukazalo na va\u017enost samopouzdanja. Jednom sam prekinuo vezu s djevojkom koja je \u017eivjela na drugom kraju grada jer je bila predaleko. Kad sam izrazio nezadovoljstvo vo\u017enjom po tu djevojku, prijatelj mi je ukazao kako se o\u010dito osje\u0107am kao da ona ne vrijedi tog vremena. Kad smo Lauren i ja po\u010deli izlaziti, odvezao sam se do nje, 45 minuta vo\u017enje od predgra\u0111a do grada! U\u017eivao sam u toj vo\u017enji. Nazvao bih svoje prijatelje da razgovaramo o tome kako je ova djevojka sjajna i kako sam se radovao bilo \u010demu \u0161to smo planirali. Jasno je, istaknuo je isti prijatelj, da je ovaj put ne\u0161to bilo druga\u010dije.

Dok sam bio sam, nau\u010dio sam kako volim da mi se stan \u010disti, postavlja krevete i pere rublje. Tako\u0111er sam nau\u010dio na \u0161to volim tro\u0161iti vrijeme i energiju i \u0161to smatram rasipanjem. Usredoto\u010dio sam se na svoju obitelj i to mi je pokazalo koliko su mi va\u017eni. To mi je pak omogu\u0107ilo da razumijem njezine obiteljske odnose, po\u0161tujem ih i \u017eelim u\u010diniti da se i njezina obitelj osje\u0107a kao dio moje.

Do\u0161lo je do ozbiljne prilagodbe nakon \u0161to sam\u00a0toliko dugo bio samac. Navikao sam na svoju neovisnost. Lauren nikako nije zahtjevna i ne mora sve kontrolirati, ali nisam navikao planirati dane i no\u0107i oko nekoga drugog. Trebalo mi je malo vremena da se naviknem na \"prijavu\" kad sam bio vani s drugim prijateljima. Ali uspio sam, podsjetiv\u0161i se kako je lijepo zapravo imati nekoga kome je stalo do mene dovoljno da \u017eeli da se \"prijavim\".

'To što sam godinama bio samac učinilo me boljim partnerom'

Vrijeme koje provedemo dok živimo sami najbolje nas uči tome što želimo od partnera, a uči nas i kako biti što bolji partner nekome u ozbiljnoj ljubavnoj vezi

Sam Andler ispričao je svoju priču o pronalasku ljubavi za Readers Digest.

Godinu dana nakon završetka fakulteta, moja djevojka i ja smo prekinuli. Živio sam u Bostonu, sjeverno od grada u kojem sam odrastao, i malo sam poludio. Možda sam nadoknađivao "izgubljeno vrijeme", možda sam pokušavao zaboraviti bol zbog prekida, tko zna. Ali odmah nakon prekida, sigurno nisam bio najbolji ja. 