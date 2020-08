Precijenjeni seks: Na plaži, pod tušem i u autu - bolji su u mašti

Ove seksi scene izgledaju bolje u mašti nego u praksi - čokolada na tijelu nije tako slatka, a prljate i krevet, seks u autu je obično neudoban, kao i na plaži te nosi rizik da budete uhvaćeni pa i slikani

<p>Eksperimentiranje i isprobavanje novih stvari u seksu za mnoge je odličan način razbijanja rutine, no uz sve veću dostupnost pornografskih sadržaja i popularnost erotskih romana, čini se kako je ideja "običnog" seksa u krevetu postala dosadna. No je li to zaista tako i koje radnje u seksu zapravo zvuče bolje u teoriji nego što jesu u praksi donosi portal <a href="http://www.askmen.com/top_10/dating/10-sex-acts-that-are-better-in-theory_3.html" rel="" title="">AskMen</a>. </p><p>Pogledajte video:</p><h2>Seks u automobilu</h2><p>Svatko je barem jednom isprobao seks u automobilu, no on je daleko primamljiviji u tinejdžerskim godinama i u nedostatku prostora za vođenje ljubavi. Osim ako nemate limuzinu ili kombi, seks u autu obično podrazumijeva zgrčene udove, gužvanje na sjedalima i saginjanje glave kako ona ne bi lupala u krov automobila. Rizik da bi mogao netko naići može začiniti stvari, no uzbuđenje će brzo splasnuti ako naiđe policajac koji će vam napisati kaznu.</p><p>Seks za vrijeme vožnje zvuči daleko opasnije i uzbudljivije nego što u stvarnosti je, a obično se svodi na oralno zadovoljavanje vozača. No ta radnja će svakako odvući pažnju od ceste, barem ako je ono što ona "radi" dobro. U trenucima ekstaze lako je izgubiti kontrolu nad automobilom, što je izuzetno opasno. Osim toga, velike su šanse da će vaše igrice "snimiti" vozači kamiona ili bilo kojeg drugog vozila koje je više od vas, a stres koji donose semafori nećemo ni spominjati.</p><h2>Seks pod tušem ili u kadi</h2><p>Iako je česta scena u filmovima i zvuči vrlo senzualno, seks pod tušem ponekad je teško izvesti, osobito ako je tuš kabina premalena. Većina ljudi ima male kabine u kojima oba partnera moraju stajati, a penetracija je često neizvediva zbog razlike u visini i ostalih zakona fizike. Dodajte tome i skliske površine i dobili ste pravi recept za neugodne ozljede.</p><p>Seks u kadi nije toliko opasan, barem što se ozljeda tiče, no ni izbliza tako privlačan kao što zvuči u teoriji. Idealnu temperaturu vode teško je postići, a kamoli održavati, osobito ako seks potraje dulje, a da ne spominjemo kako je vruća stajaća voda pravi raj za bakterije.</p><h2>Seksi masaža uljem</h2><p>Za mnoge je ovo najbolji oblik masaže koji postoji jer služi kao savršena predigra i uvod u strastven seks. Ipak, pobuđivanje osjetila prstima i masažnim uljem nije toliko seksi ako se sjetite umjetnog okusa ulja na koži koje vas neće potaknuti na ljubljenje. Ni doticaj ulja s genitalijama nije dobra ideja, osim ako ne koristite ulje isključivo namijenjeno za takvu vrstu i ima PH prilagođen osjetljivim sluznicama. U suprotnom možete završiti s neugodnom iritacijom ili čak i upalom.</p><h3>Seks na plaži</h3><p>Ovo je vrlo stereotipna maštarija koja podrazumijeva spontani seks i strast koju se ne može obuzdati. Iako zvuči romantično, podloga od šljunka, pijeska ili stijena nije udobna koliko god ručnika na nju stavili, a da ne spominjemo zrnca pijeska koja se mogu zavući baš svugdje. Pijesak će povećati trenje, koje pak uništava doživljaj u seksu i čini ga bolnim, pa i seks na plaži puno bolje zvuči samo u mašti.</p><h2>Snimanje seksi videa</h2><p>Tko danas nije barem jednom snimio "akciju" mobitelom ili kamerom, definitivno ne prati trendove domaćih i stranih Celebrityja. To je prilika da budete glavna zvijezda ekrana, ali i vidite kako izgledate u trenucima strasti. Istina je da je sva zabava upravo u procesu snimanja, a nevolje dolaze tek kasnije. Osim razočaranja što vam se na kameri vidi trbuščić ili vam izraz lica nije ni upola privlačan kao što ste zamišljali, a stenjanje zvuči kao da vas nešto boli umjesto da uživate, najveći problem stvara činjenica da takve snimke često završavaju na bespućima interneta, odakle ih niti ne možete maknuti. Ako filmski partner postane bivši, taj rizik je najveći, pa je najbolje video izbrisati odmah nakon što ste ga pogledali.</p><h2>Igre s čokoladom i šlagom</h2><p>Uvođenje slatkog užitka u seks zvuči kao scenarij iz najboljih erotskih maštarija, no istina je kako je okus tijela prije slankast nego sladak. Osim toga, od čokolade, šlaga i raznih preljeva postat ćete samo ljepljivi, morati prati plahte, a nećete moći posve uživati ni u seksu, ni u jelu.</p><h2>Poza 69</h2><p>Ako oba partnera vole užitke oralnog seksa, poza 69 čini se idealnom za istovremeni hedonizam. No umjesto da udvostručite zadovoljstvo, problem se javlja jer svaki od partnera može pružiti tek svoju "polovičnu izvedbu" zbog zaokupiranosti onim što se radi njemu. Također, ova poza nije niti najudobnija zbog težine partnerova tijela, ali i istezanja vrata.</p>