Predigra: Vrući trenuci pod tušem bolji su s puno sapunice

Kada pronađete vremena za vas kao par, nemojte ga trošiti na pričanje o poslu, djeci ili računima, govori autorica priručnika Lube Jobs: A Woman’s Guide to Great Maintenance Sex, Debra Macleod.

- Zadržite se na razgovoru o vama kao paru, pričajući o tome kako ste se sreli, omiljenom godišnjem odmoru, i snovima o budućnosti - kaže autorica, te dodaje da je to bitno jer razgovor o tome, primjerice, muškarca može podsjetiti na to kako mu je žena - privlačna.

- To će vas zadržati blizu, pa i onda kad nestane fizičke prisnosti jer tada partnera više ne gledate kao ljubavnika, već se počinjete i emocionalno odvajati - kaže autorica. U “spajanju” će vam pomoći i zajedničko tuširanje.

- Kontakt tijelom nešto je što mnoge žene, ali i muškarci trebaju, kako bi osjetili intimnost s partnerom i uzbudili se. Koristite gelove za tuširanje, kako biste nasapunali jedno drugo - predlaže autorica. Pridružite mu se iako vas nije pozvao. To će ga jako napaliti.

Foto: 24sata/24sata

- Prije nego uskočite u kadu priuštite mu kratki striptiz, svlačeći dio po dio sa sebe. Nemojte se uzbuđivati što usput nećete zaplesati na štangi, već mu samo dozvolite pogled na svoje golo tijelo. On će pak biti odlična publika, i lako ćete ga zadiviti - kaže Macleod, te ženama savjetuje da nastave u istom tonu:

- Nasapunajte svoje tijelo, i pustite da voda ispire gel slijevajući se niz vaše dojke i trbuh. Mnogo muškaraca nikada nije vidjelo kako se perete “tamo dolje”, pa ne budite iznenađene ako on ostane hipnotiziran. Ako ste egzibicionistica možete gurnuti i prst u vaginu. Zatim ga zamolite da se on uključi i nasapuna vam leđa, grudi, te područje između nogu. Ne samo da ćete produljiti tuširanje, već će to biti - savršena predigra - kaže autorica.

Osvježavajuće tuširanje će pomoći i ako je vaš partner sklon odmah zaspati nakon seksa.

- Tuširanje mlakom, umjesto toplom vodom, održat će vas budnim - za drugu rundu - kaže autorica. Dok ste pod tušem, sada je red na vama.

- Neka vam se okrene leđima, pa ga lagano počnite sapunati. Kružnim ga pokretima masirajte po stražnjici i nogama, lagano se spuštajući i na koljena. Zatim mu naredite da se okrene kako biste ga oprati i s prednje strane, trup i ruke. Možete koristiti i rukavicu kako bi osjetio blagi piling - kaže autorica. Zatim se bacite na njegovu muškost.

- Nasapunajte mu bedra, pa područje gdje rastu stidne dlake, a zatim i testise. Jednom rukom ih podignite i operite područje ispod njih. Laganim pokretima perite i njegov penis sve dok ne bude tvrd. Zatim uzmite malo regeneratora za kosu (ili ostanite na sapunu i silikonskom lubrikantu koji inače koristite i koji se neće isprati tako lako pod tušem, pogotovo ako vaš muškarac ima osjetljivu kožu) i masirajte. Kad vidite da se uživio, usporite, te na kraju prekinite s radnjom, pa ga isperite. Snažno ga poljubite i započnite novi ciklus - ponovno nanesite lubrikant i zadovoljite ga rukama sve do orgazma - kaže.

