Predivne, jednostavne party frizure: Super ravna, velike kovrče i razne slatke pundže

Večernje i novogodišnje frizure predivan su dodatak stilu, dovoljno je malo vještine kako biste kod kuće kreirali nešto slično. Bitna je i njega, jer zdrava je kosa najljepša. Visoki sjaj je lako postići, suho je ulje idealno jer njeguje te ujedno daje pramenovima glamurozan izgled.

Foto: Dreamstime

Valovi su frizura koja je uistinu jedna od najpopularnijih. Lijepe i elegantne, pašu svim teksturama kose te naglašavaju boju, upravo radi visokog sjaja. Bit će postojane ako ih radite na čistu kosu, tako će djelovati skladnije i urednije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Izrada frizure s mermaid valovima u salonu Raptur | Video: 24sata/pixsell

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Super zaglađena kosa je također jedna od frizura koja ne silazi s top lista najljepših. Divno izgleda s razdjeljkom na sredini, otvara lice te naglašava oči. Ravna kosa naglašava samu teksturu kose, uljepšajte je uljima ili sprejem koji daje blistavi efekt.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Visoki je rep uvijek zahvalan, naročito ako kosa nije super čista. Fora izgleda na sredini ili malo sa strane. Kreativke mogu frizuru nadograditi nekom ukosnicom, a super ideja je i mašna od baršuna, svile ili satena.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Ovo je više kreativna varijanta, ne mora biti toliko super uredna. Ovaj tip punđe odličan je za razne kovrčave ili valovite kose, kao i više ležerne, lepršave stilove. Dovoljna je jedna gumica, a super će izgledati i s nekom ukosnicom ukrašenom kristalima.

Foto: Deagreez

Još jedna punđa, u visokom izdanju, odlična je za one koje vole 'otvoriti' lice. Jednostavno ju je složiti, pri oblikovanju je uvijte, kako bi djelovala raskošnije.

Foto: DREAMSTIME

'Wet look' super je kao raspuštena, no ipak nešto drugačija varijanta. Tu pomažu razni gelovi i lakovi, koji će je učiniti postojanom, pa nema brige sve do jutra.