Trendovi u kosi imaju niz varijanti, vidjeli smo kratke, duže, valovite, raznolike, no neki stilovi i dalje su prisutni u salonima i našim životima.

Dvadesete godine prošloga stoljeća bile su vrijeme velikih društvenih promjena, a žene su po prvi puta skratile kosu. Pritom su bili moderni valovi, koje su cure radile uz pomoć vrućih uvijača na struju, što je ponekad spalilo lasi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti 'mermaid' valove

Kovrče su bile veliki hit tijekom četrdesetih godina prošloga stoljeća, radi se o raskošnoj kosi koju dame često traže i danas.

Šezdesete mijenjaju stil friziranja, kad Vidal Sassoon, jedan od top frizera prošloga stoljeća, predstavlja bob frizuru. Bila je to geometrijska, jednostavna i vrlo funkcionalna kreacija, inspirirana tada modernim stilom futurizma.

Dekadu kasnije hipi cure obožavaju prirodne lasi, stepenasto ošišane, sa ležernim šiškama. Ova kreacija jako je moderna i danas, u vrijeme popularnosti prirodnih stilova.

U to vrijeme stiže i doba 'pixie' frizura. Bile su to super kratke varijante za moderne cure i one koje su bile spremne na velike promjene.

Osamdesete su donijele popularnost minivalu, jer najednom su svi mogli imati kovrče, pa i one sa super ravnom kosom. I danas je minival tražen, no stilisti kose rade ga na način da ne uništava kosu.