<p>Nerijetko pomislimo kako bi dan trebao trajati duže da završimo sve obaveze, no, bilo bi lijepo jedino kad biste imali vremena i mogli uživati u fascinantnim prizorima kao u ovom videu pod naslovom 'Ljeto u Norveškoj'. </p><p>Riječ je o snimkama Ponoćnog sunca, prirodnog fenomena karakterističnog za skandinavske zemlje, sjeverno i južno od Arktičkog kruga, gdje tijekom ljetnih mjeseci dnevno svjetlo može trajati danima, pa i mjesecima. Najdulje traje na sjeveru Norveške, na arhipelagu Svalbard, između Norveške i Sjevernog pola, gdje sunce ne zalazi puna četiri mjeseca, od travnja do kolovoza. </p><p>Kad su odgovarajuće vremenske prilike, sunce se i u ponoć tako dobro vidi i u ponoć, da čovjek uopće nema dojam da je noć. No, najljepše je, zapravo, kad se fotografija 'zamrzne' kao da je u pitanju vječni zalazak. </p><p>Pogledajte još nekoliko predivnih snimki Ponoćnog sunca koje se mogu vidjeti na Instagramu. </p><p>1. </p><p>2.. </p><p>3. </p><p>4.</p><p>5. . </p><p>6. </p>