'Predložio sam ženi otvoreni brak, a sad žalim. Stalno ide na spojeve s drugim muškarcima'

Muškarac koji je inicirao otvoreni brak sada se predomišlja, jer je postao vrlo ljubomoran nakon što je vidio kako je njegova žena oduševljena što ide na odmor s drugim u kojega je zaljubljena.

Anonimni muškarac (34) požalio se na forumu r/Confessions Reddit te napisao da su on i njegova 35-godišnja supruga odlučili imati otvoreni brak.

No ljubomora i osjećaj 'grča' u želucu, kako je naveo, zakomplicirali su mu život.

S druge strane, njegova supruga uživa jer je poprilično promiskuitetna.

Priznao je da je u to vrijeme taj korak smatrao dobrom idejom jer je mislio da je to put do nekih novih iskustava, no sve se na kraju izjalovilo.

- Moja je supruga bila prilično promiskuitetna, upoznala je nekoliko novih partnera i često izlazila na spojeve. U početku sam pokušavao postaviti granice, poput traženja od nje da bude transparentna u svojim susretima i da izbjegava nekoga dovesti u naš dom. Ali unatoč tim granicama, ne mogu podnijeti pomisao da je s nekim drugim - napisao je.

- Svaki put kad izađe, muka mi je. Kad se vrati, izraz uzbuđenja i zadovoljstva na njezinom licu jednostavno me shrva - naveo je.

Muškarac je rekao da je pokušao pružiti podršku svojoj ženi u novostečenoj slobodi, ali je rekao da ga pomisao na nju s drugima - 'izluđuje'.

Nedavno je supruga čak otišla na vikend putovanje s nekim koga je upoznala na internetu.

- Bila je tako uzbuđena zbog toga i mogao sam vidjeti koliko se tome veseli. Ona je otišla, a ja sam bio u komi čitav vikend. Nisam se mogao usredotočiti ni na što i samo sam zamišljao najgore scenarije. Kad se vratila, blistala je, pričala je kako je putovanje bilo super. Bio je to nož u moje srce - istaknuo je.

On nakon svega želi porazgovarati sa suprugom i zatražiti rastavu, no brine se kako će njegova partnerica reagirati.

Ljudi na forumu smatraju da je taj brak gotov.

- Brak vam je potonuo, danas ima mnogo propalih brakova, samo rijetkima to uspije - izjavio je jedan.

- Morate sjesti s njom i imati vrlo otvoren i iskren razgovor. Ona može ostati, a možda i ne. Tko je inicirao ideju otvorenog braka? - postavlja netko pitanje.

- Ako je to bila ona, možeš se kladiti da je već imala nekoga na umu i da je zato to tražila. Uglavnom, dao si joj svoj blagoslov da te prevari pred nosom. Ako si ti inicirao taj razgovor, onda si ti kriv što je to tako, samo joj reci kako se osjećaš - zaključio je netko, piše Mirror.