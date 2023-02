Prednosti i mane horoskopskih znakova u vezi: Škorpion tjera strah u kosti, Lav se ne ispričava

Ovan

Za: Ovan je spreman za svaku avanturu i vrlo je zabavan. Njihova energija je zarazna, a kemija nevjerojatna.

Protiv: Mogu biti prestrogi prema sebi i isključit će vas u tim trenucima. Poznati su po tome što ne uzvraćaju e-poštu, pozive i poruke.

Bik

Prednosti: Bikovi su vrlo ljupki i učinit će da se osjećate sigurno i zaštićeno. Postoji dobra šansa da znaju kuhati kao nitko, ali čak i ako ne mogu, snaći će se najbolje što mogu.

Protiv: Ponekad mogu zapeti i ne žele ništa učiniti. Ako ste netko tko se ne snalazi dobro s tvrdoglavim osobama, možda biste se trebali držati podalje od Bika; legendarna je njihova tvrdoglavost.

Foto: Dreamstime

Blizanci

Za: Nikada vam neće dosaditi izlaziti s Blizancem. Super su pametni, odlični su govornici i uvijek će vaše potrebe i osjećaje staviti na prvo mjesto.

Protiv: Budući da su Blizanci toliko inteligentni, mogu biti sveznalice i nenamjerno učiniti da se osjećate intelektualno inferiorno. Također imaju naviku previše razmišljati o stvarima i uzrujavati se iz pogrešnih razloga.

Rak

Za: Rakovi će se dobro ponašati prema vama i možete im vjerovati u svemu. Recite im sve svoje tajne, u redu je. Oni se stječu predanošću.

Protiv: Promjene raspoloženja. Jedne minute ne mogu biti sretniji, a sljedeće su na mračnom mjestu. I zaboravite pokušavati ih natjerati da vam kažu što nije u redu.

Lav

Prednosti: Ima toliko fantastičnih stvari o Lavovima, njihov humor, njihova sposobnost da stvari učine uzbudljivim i zabavnim. S njima možete stvoriti najljepše uspomene.

Protiv: Lavovi nisu poznati po svojoj osjetljivosti na tuđe osjećaje i bez namjere mogu biti grubi. Kad vas povrijede, sretno vam pokušavajući ih natjerati da preuzmu odgovornost za to.

Foto: Dreamstime

Djevica

Za: Djevice mogu biti najslađe ikada i uvijek će uzeti u obzir vaše osjećaje. Slatko je koliko mogu biti tako ozbiljni i odrasli. Pouzdani su i nikada vas neće natjerati da sami pronađete put kući.

Protiv: Mogu biti pretjerano osjetljivi i sumnjati u vašu iskrenost kada im pokušavate pomoći da se osjećaju bolje.

Vaga

Prednosti: Vage se najbolje ljube, a također su izvrsne kokete i učinit će da se osjećate privlačno i živahno.

Protiv: Mrze sukobe, pa će se prema vama ponašati kao prema duhu, umjesto da prekinu s vama licem u lice, a vi nikada nećete znati što ih je potaknulo. Vage će vas ponekad zadirkivati i nakon što to postane dosadno.

Škorpion

Prednosti: Kada se povežete sa Škorpionom, to je obično na vrlo dubokoj razini i sve je intenzivno, što uključuje seksualno i emocionalno. Kao i sve sa Škorpionom, bit će strastveno.

Protiv: Intenzitet, a to je i za i protiv. Škorpioni mogu postati toliko intenzivni i ozbiljni da to može biti porazno i pomalo zastrašujuće. Ponekad je veza samo to i nije zamišljena kao velika, melodramatična pogodba.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Prednosti: Strijelci su stvarno zabavni, duhoviti i optimistični. Oni su dobar provod u obliku horoskopskog znaka. Potpuno su spremni za nova iskustva i vole se mentalno povezivati s novim osobama.

Protiv: Stimuliraju ih nove stvari, pa može biti izazovno natjerati ih da se skrase i posvete. Odašilju puno mješovitih signala, pa sretno ako želite znati na čemu ste.

Jarac

Prednosti: Ne morate brinuti hoće li vam Jarac biti vjeran, jer su oni potpuno pouzdani i odani. Neće čekati praznike ili rođendan da se osjećate posebnim i zauvijek će darivati cvijeće i darove bez ikakve prigode

Protiv: Mogu kontrolirati i možete se osjećati ugušeno. Jarci mogu biti manipulativni, a da toga nisu ni svjesni.

Vodenjak

Prednosti: Vodenjak će vas iznenaditi svojim stalnim nizom jedinstvenih misli. Uvijek su spremni isprobati nove stvari, bilo da se radi o novom restoranu ili klubu. Kada vidite Vodenjaka, uvijek ćete se osjećati ugodno i opušteno. S Vodenjakom možete biti 'pravi ja'.

Protiv: Ponekad su Vodenjaci previše u glavi, a vrlo malo u srcu; emocije im mogu biti malo problematične. Također mogu postati neobično agresivni ako nisu glavni u situaciji.

Foto: Dreamstime

Ribe

Prednosti: Ribe će u potpunosti razumjeti vas i vašu osjetljivost. Nasmijavat će vas do suza i neće vam biti samo ljubavni partneri nego i najbolji prijatelj.

Protiv: Mogu biti iznimno osjetljivi, mogu se zatvoriti bez objašnjenja što ste učinili ili rekli da ih toliko povrijedite i razljutite. Moglo bi doći do velikih problema u komunikaciji, piše YourTango.

