Predstavljena je knjiga 'Priče iz moje davnine' koja nas vraća u prošlost

U utorak, 21. listopada 2025. u 17 sati, u Knjižari Matica hrvatska u Zagrebu, održano je predstavljanje memoarske knjige Ranka Novaka Priče iz moje davnine
O knjizi su govorili akademik Pavao Pavličić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, Luka Vukšić i sam autor, a ulomke iz knjige čitali su Luca Anić i Alen Šalinović. Predstavljanje je vodila Zrinka Turalija.
Priče iz moje davnine donose Novakova sjećanja i uspomene na događaje i ambijente iz djetinjstva i mladosti, od početaka 1950-ih do sredine 1970-ih.
Djelo je intimna kronologija u kojoj autor vješto i lucidno opisuje svoje doživljaje, obraćajući posebnu pozornost na slikovite detalje.
Knjiga je bogato ilustrirana brojnim fotografijama iz Novakova obiteljskog albuma, koje dodatno evociraju duh vremena i mjesta opisane epohe
Osim osobnih doživljaja, Novak vješto opisuje urbane krajolike i svakodnevne scene iz gradova, čineći svoja sjećanja univerzalno prepoznatljivima i nostalgično privlačnima čitatelju.
