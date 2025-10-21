Obavijesti

INTIMNA KRONOLOGIJA

Predstavljena je knjiga 'Priče iz moje davnine' koja nas vraća u prošlost

U utorak, 21. listopada 2025. u 17 sati, u Knjižari Matica hrvatska u Zagrebu, održano je predstavljanje memoarske knjige Ranka Novaka Priče iz moje davnine
Zagreb: Predstavljanje knjige "Priče iz moje davnine" Ranka Novaka
O knjizi su govorili akademik Pavao Pavličić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, Luka Vukšić i sam autor, a ulomke iz knjige čitali su Luca Anić i Alen Šalinović. Predstavljanje je vodila Zrinka Turalija. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
