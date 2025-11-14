Pregledali smo ponudu za vas! Prsluci - klasični, deblji, tanji...

Ako trebamo izabrati jedan multifunkcionalan komad u svijetu mode, to je definitivno prsluk koji može biti klasičan, na odijelo ili sportski, uz neku trenirku. Dakle, ova je forma ovih dana nezamjenjiva
Dizajn je raznolik, od šarenih etno verzija do vrlo komotnih koje se nose na razne jesenske i zimske outfite, kad nam treba nešto jednostavno, a toplo
Zara 40 eura
Zara 40 eura
Zara 26 eura
Weekday 44 eura
Vero Moda 35 eura
Vero Moda 50 eura
Vero Moda 39 eura
Vero Moda 35 eura
Zara 60 eura
Vero Moda 27 eura
Urban Classics 46 eura
Stradivarius 36 eura
Stradivarius 40 eura
Roxy 60 eura
Pull & Bear 44 eura
Oysho 40 eura
Oxmo 48 eura
Only 44 eura
Only 40 eura
Only 52 eura
Only 35 eura
Only 34 eura
Next 48 eura
Mango 46 eura
Mango 30 eura
JDY 37 eura
JDY 33 eura
JDY 22 eura
JDY 35 eura
Fransa 44 eura
Bershka 22 eura
Bershka 25 eura
Bershka 22 eura