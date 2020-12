Dragi Mevludine,

šaljem vam fotografje bivšeg dečka i sebe. Zanima me hoće li mi se vratiti i misli li na mene? Očekuje li me i kakva promjena na poslu? Hvala.

šifra: povratak

Odgovor:

Vi ste uvijek pomalo nezadovoljni, često napeti i nemate previše strpljenja. Vezali ste se za pogrešne ljude i uvijek nailazite na problematične muškarce. Znate biti i ljuti te eksplozivni, puni negativnih misli. Ako je nekome suđeno da ostane i da im se zvijezde poklope, tada ih nitko ne može rastaviti. No ako toga nema, tada nema ni zajedničkog života. Ništa se ne događa slučajno. Vidim da ste uporni jer želite vratiti bivšeg momka, no na vašu žalost ja vas ne vidim zajedno. On vas više ne zove, a to je znak da ne misli više na vas. Dakle, od njega ništa i stoga je najbolje da se okrenete budućnosti. Nikakva magija tu ne pomaže, stoga ne bacajte novac uzalud. Vidim da ćete se stabilizirati do kraja iduće godine. U život će vam ući jedan razveden gospodin koji će imati sina. Krenut ćete kao prijatelji ili kroz posao. Ući ćete s njim u vezu. Promjene na poslu ne vidim, važno je da se što više psihički stabilizirate. Uzimajte nešto na prirodnoj bazi. I nastojte što više dobra činiti prvenstveno sebi, a onda i drugima. Ponekad se iskreno pomolite i vidjet ćete koliko to pomaže. Za tri godine vidim vas s ovim gospodinom koji će vam pružiti ljubav i pažnju.