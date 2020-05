Prekrasne dalije u vrt se sade u svibnju kad ne prijeti mraz

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Lisne uši ne vole miris lavande, a voluharice bježe od češnjaka

Mnogo se vrsta dalija i sorti dalija udomaćilo u našim vrtovima, a mogu se uzgajati na balkonima u posudama za cvijeće, gredicama sa rezanim cvijećem, ali i poredati kao rubni nasadi na cvijetnjacima.

Cvatu mjesecima i raznoraznim bojama, a posebno su lijepe kao rezano cvijeće u vazama. Za ranu cvatnju mogu se staviti u velike posude da potjeraju izdanke, a sredinom svibnja sade se direktno na otvorenom. Točnije, sadnja sjemena se u zaštićenom prostoru može se obavljati u veljači ili krajem ožujka, a izravno u tlo tijekom svibnja kada više nema straha od jutarnjih mrazova.

Vole humusno, propusno tlo te mnogo komposta i dobro organsko gnojivo. Doslovno uživaju na osunčanim mjestima u vrtu na kojima dopire jutarnje sunce i gdje će imati najmanje šest sati direktne sunčeve svjetlosti. Gomolj se sadi na dubini od 10 do 15 centimetara, a ovisno o sorti, na udaljenosti od 50 do 100 cm. Tako se patuljaste vrste sade na manjim, a visoke sorte na većim udaljenostima. Naime, ne preporučuje se gušća sadnja jer će biljka rasti u visinu i manje će cvjetati.

Sav trud oko dalija nagradit će vrtlare prekrasnim cvatom od srpnja do listopada. Prilikom sadnje u zemlju treba zabosti potporanj kako bi se ove visoke ljepotice što bolje učvrstile. Nakon sadnje zalijevaju se samo jedanput jer prevelika vlaga u toj fazi može prouzročiti truljenje gomolja. No, kad biljka krene intenzivno rasti treba je svakodnevno zalijevati, osobito u sušnim razdobljima. Prihranjuje se jednom na mjesec i to tek od lipnja do rujna. Kako bi se produžila i omogućila bogata cvatnja, potrebno je skidati ocvale cvjetove.

Često ih napada pepelnica, osobito one biljke koje su posađene u teglama. Pojavljuje se uglavnom za vrijeme suše pa tada treba ukloniti zaražene cvjetove ili listove. Njihov najveći neprijatelj u vrtu su puževi koji napadaju njihove mlade izbojke. Nažalost, nisu otporne na zimu no preporučuje ih se obavezno ostaviti na otvorenom i nakon prvog mraza kako bi 'dozrele'.

Potom se odrežu smrznuti listovi, a gomolji pažljivo iskopaju pa ostave na zraku s grumenom zemlje kako bi se osušili. Stabljike se odrežu pedalj iznad gomolja te čuvaju u što hladnijoj prostoriji. Najbolje ih je držati u vlažnom pijesku u drvenim kutijama. Pije ponovne sadnje u proljeće uzimaju se samo zdravi gomolji (ne smiju biti truli ni presuhi), razdvoje se i sade.

Kada ih režete za ukras u vazi, berite ih ujutro kada su u punom cvatu i odmah stavite u vodu. U vazi, ako im se voda redovito mijenja, mogu izdržati i do tjedan dana. Za što efektniji izgled, cvjećari ih često uparuju s ružama i karanfilima.

