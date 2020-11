Jagodna koža: Sitne crvene točke na nogama smanjuju blagi losioni s kiselinama

Neobična pojava točkaste kože na nogama uglavnom je nasljedna, no stanje mogu primiriti pravilna njega i izbjegavanje pilinga te svakodnevnog korištenja britvica za brijanje nogu

<p>Često se zapravo radi o vidljivosti malih kapilara tik ispod kože, a ponekad su tu i crveni madeži. Moguće je točkice dobiti i kao posljedicu korištenja britvica pri brijanju nogu, jer se folikule dlake upale, komentirala je liječnica iz New Yorka, Sophia Reid za <a href="https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/a34486793/strawberry-legs/">Cosmopolitan</a>.</p><p>Kao jedan od top savjeta ističe korištenje mliječno-kiselinskih losiona, koji rade nježan piling na koži, bez da je ribamo i trljamo. No dodaje kako te formule ujedno kožu mogu učiniti osjetljivom, stoga ih nije dobro često ponavljati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije </strong></p><p>Također, za takvu kožu savjetuje izbjegavanje rituala kao što je četkanje suhom četkom, sve popularnije u njezi kože tijela. Naime, time će se dodatno uništiti gornji sloj kože, a kao posljedica točke će se pojačati.</p><p>Ovakav tip kože je nasljedan, tvrdi liječnica, no pravilnom njegom i izbjegavanjem britvica i jakih pilinga te dodatnim hidratiziranjem kože, moguće je smanjiti vidljivost točkica.</p>