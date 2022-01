1. Ovako su poslužili desert u neimenovanom talijanskom restoranu - na japanki. Neki, kažu, to ne bi pojeli iako je možda prefino. 2. Ovako posluženu Cezar salatu platili su 18 dolara (oko 120 kuna) 3. Čokoladni desert su nazvali 'Konjski izmet' i serviraju ga ovako. 4. Još jedan neimenovani restoran uspio je nekim ljudima zgaditi jelo. Ovo su 'krvave palačinke' poslužene u maskama. 5. 'Možete li pronaći moj janjeći kotlet?' 6. U ovom restoranu trend je posluživati hranu direktno gostima na dlanove. 7. 'Dobio sam svoj koktel u kutiji'. 8. U jednom japanskom restoranu su to zamislili ovako. 9. 'Mama od prijatelja je otišla u restoran i tjesteninu su joj poslužili u izvrnutoj čaši'. 10. Zamislite da vam ovako posluže predjelo. 11. 'Naručila sam tiramisu u Škotskoj - zašto su šećerom u prahu posuli poklopac?' 12. Bio je to desert poslužen u pepeljari. 13. Impresivan desert, no tko to sve može pojesti? 14. Zalogajčići servirani na rogovima od jelena. 15. Španjolski desert poslužen u tenisici, ali, čini se, ne pravoj.