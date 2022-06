Premaz od limunova soka će ojačati ispucale i oštećene nokte

Nokti su pokazatelji zdravlja, ali i dio njege ruku i nogu. Ako su blijedi i imaju okomite nabore, možda patite od anemije ili su jednostavno suhi zbog agresivnih sredstava za čišćenje.

Ako su plavičasti, to je znak loše cirkulacije ili manjka kisika. Najčešći problem ipak su lomljivi nokti, a to znači da imate manjak vitamina, minerala ili proteina. Da biste to riješili, krenite od prehrane.

Jedite namirnice koje su bogate kalcijem, želatinom i kompleksom vitamina B. Okomiti će se nabori smanjiti ako unosite vitamin D, a folna kiselina i vitamin C pomažu kod zanoktica i listanja noktiju. Za jače nokte pije se razrijeđeni jabučni ocat. Jedite više piletine i ribe, a od povrća korisno je zeleno lisnato, poput špinata, brokule i kelja. U prehranu uključite i bobičasto voće.

Nokte možete "nahraniti" rajčicom, batatom, mrkvom i paprikom, a raznovrsne sjemenke i orašasti plodovi očuvat će vaše nokte i učiniti ih čvrstim i zdravima. Premaz od limunova soka ojačat će nokte izvana.

