Preminuo poznati zagrebački kirurg: Malo je takvih kao Tony

Tužan dan danas. Upravo sam dobio vijest da je preminuo moj prijatelj Antun Kljenak Tony. Veliki liječnik, humanist, Hrvatski pjesnik i intelektualac. Malo je takvih kao što je bio Tony, riječi su kojima je na društvenim mrežama potvrdio vijest o smrti zagrebački kirurg Hrvoje Tomasović, koji se na taj način oprostio od dragog kolege.

Antun Kljenak bio je hrvatski pjesnik, slikar, autor filmova, istraživač, ali i vrhunski kirurg i branitelj. Bio je doktor znanosti, primarijus, specijalist dječje kirurgije i sveučilišni magistar javnog zdravstva. Završio je Klasičnu gimnaziju, studij medicine u Zagrebu te postdiplomski studij Javnog zdravstva.

Godine 2003. diplomirao je na The George Washington Universityju, Columbian Collegeu of Arts and Sciences: Transformational Leadership. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba i drugih nagrada, povelja i priznanja. Dragovoljac je Hrvatskog oslobodilačkog rata, odlikovan Spomenicom domovinskog rata 1990.-1992.

Autor je filmova "Zagreb Surgical Reconstructive Procedure" (autorski film o vlastitoj metodi operacije šake "djece leptira", premijerno prikazan u Stockholmu, potom u SAD-u, Chileu, Engleskoj i drugdje), "Zagreb suzama vjeruje" (dokumentarni film o hrvatskoj djeci žrtvama rata) te kratkih filmova "Debra Imagine" i "Tragovi u pijesku". Sudjelovao je i u showu 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.