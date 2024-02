Prepoznajte ih: Znakovi da ste pronašli 'ljubav na prvi pogled'

Istraživanje otkriva da čak 70 posto Britanaca tvrdi da vjeruje u pravu ljubav te kad su prvi puta upoznali partnera, da su u trbuhu osjetili - leptiriće. Naime, osjetili su da je to to, odnosno da je riječ o ljubavi koja će trajati.

Foto: Dreamstime

No, stručnjaci upozoravaju da i to zna biti zamka, utjecaj je to romantičnih komedija i ljubavnih romana, da mislimo da je prava romansa iza ugla.

Ipak, postoje neki znakovi koji bi mogli otkriti da se zapravo radi i romansi koja će trajati - stručnjakinja za govor tijela Judi James otkrila je detalje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

Ona nije jedina koja vjeruje u ljubav na prvi pogled, prema novoj studiji Specsaversa, koja je ispitala 2000 ljudi.

Iako se danas više oslanjamo na aplikacije za upoznavanje, čak 70 posto ispitanika i dalje vjeruje u ljubav na prvi pogled prilikom fizičkog kontakta.

Naime, čak 59 posto veza također počinje s ljubavi na prvi pogled, a dio njih u vezi ostaje 18 godina.

Foto: Dreamstime

Oni koje je pogodila Kupidonova strijela izjavili su da su osjetili leptiriće u trbuhu (35%) i da im je s tom osobom odmah bilo ugodno (31%).

​Čini se da je ljepota u oku promatrača, jer je 47 posto također reklo da su osjećali veliku privlačnost prema svom partneru.

Za pronalaženje savršenog partnera ključan je kontakt očima - više od polovice ispitanika (64%) reklo je da su oči često najveći pokazatelj da se netko zaljubljuje.

Stručnjakinja za govor tijela Judi James također tvrdi da se to vidi u očima, otkrivajući da postoje vizualni znakovi koje je nemoguće izbjeći kada se zaljubimo na prvi pogled.

Tvrdi da je očiti znak i kad ljudi skreću pogled kad ih pogleda netko tko im se sviđa. To se događa čak i najekstrovertnijim među nama, jer ljudi, kad se zaljube u nekoga nakon jednog pogleda, odjednom postanu stidljivi.

Taj pogled koji bježi dolazi s crvenilom lica i hihotanjem. Ako ipak pokažete ljubav, očekujte fiziološke reakcije poput sušenja usta, kao i da vam disanje postane pliće i brže.

Judi je čak objasnila zašto je to tako.

Foto: Dreamstime

- Ljubav na prvi pogled događa se kada se u nekoliko sekundi dogodi iznimno složen proces nalik računalnom, koji dovodi do emocionalnog ekvivalenta jackpota - objasnila je.

- Ali bez sumnje, većina simptoma ljubavi vidi se u očima, počinje i ponekad završava s pogledom - nastavila je.

- Zaljubljujemo se jer naše oči komuniciraju na složen način koji često ni sami ne razumijemo. Izraz 'njihovi su se pogledi susreli u sobi punoj ljudi' više je od običnog klišeja, to se stvarno događa - ističe Judi.

Radeći sa Specsaversom, stručnjaci su čak osmislili popis klasičnih znakova na koje treba obratiti pozornost - samo da ne propustite jedan.

Stručnjakinja Judi James razlaže znakoviti govor tijela na koji trebate paziti.

Traženje pogledom

Ako ste na zabavi ili u baru s prijateljima, i uočite nekoga tko prati vaš tempo i stil kretanja dok razgovarate, to je mogući znak da se zaljubljuje na prvi pogled.

Dodiri kose

Ovo možda nije očito kao paunovo ponašanje poput širenja repa, ali neki suptilni dodiri njegove ili njezine kose, vrata ili ramena, mogu biti pokazatelj njihovog interesa za vas.

Kontakt očima

Najbolji signali za flert su kada vas slušaju kako pričate. Kontakt očima dok razgovarate te gledanje vaših usana znak je sviđanja, a možda i potencijalnog poljupca.

Ignoriranje

Ako vas gleda u oči, a onda najednom promatra okolinu, moguće da želi pridobiti vašu pozornost. Ovaj ritual igre mačke i miša mogao bi biti znak da se osoba interesira za vas.

'Mačje smješkanje'

Mačke se smiješe svojim očima, a možete i vi. Ako netko dopusti da mu se oči suze i lagano naboraju pri osmijehu, taj omekšani izraz lica znači odobravanje i privlačnost. To bi mogao biti znak da ga privlačite i možda se zaljubljuje na prvi pogled.

Spuštanje pogleda

Kad ga gledate i on počne reagirati, ako spusti oči i bradu na sekundu ili dvije, a zatim ih podigne dok ponovno uspostavlja kontakt očima i tiho se smiješi, to je snažan pokazatelj njihovog interesa i možda nešto još dublje, piše The Sun.