Obzirom da začini imaju duži vijek trajanja od većine namirnica u kuhinji, mnogi ljudi zaborave na njih, odnosno na njihov rok trajanja. Ali, taj rok nije jedino na što biste trebali obratiti pažnju, kažu kulinarski stručnjaci. Ponekad začine treba baciti iako je rok valjanosti još dobar, jer možda nisu bili skladišteni kako treba.

POGLEDAJTE VIDEO o blagodatima kurkume:

- Začine biste trebali baciti kad im se tekstura promijeni. Ne izgledaju li više isto kao kad ste ih kupili, vjerojatno je vrijeme da ih se riješite. Začine koji su mokri, imaju grudice ili su jako otežali, bolje je baciti nego staviti u jelo - kaže Vicky Cano, kuharica i kreatorica recepata u tvrtki Mealfan.

- To bi moglo značiti da je ušla vlaga, a tad postoji velika šansa da se u njima razvija plijesan - dodala je.

- Dobro je biti oprezan, jer nitko ne želi riskirati konzumiranje starih i loših začina te tako izložiti sebe ili bilo koga riziku od trovanja hranom - složila se s Vicky njezina kolegica Anne Clark, stručnjakinja za hranu i vlasnica My Kitchen Serenity.

Osim teksture provjerite miris i izgled

Čak i ako se u začinima nije razvila plijesan, promjena u teksturi može ukazivati na gubitak okusa i svježine.

- Većina začina je svijetle boje i ta boja se ne mijenja dok su svježi, ali ako se boja promijenila, bolje ih je baciti. S druge strane, začini prirodno mutne boje postat će nekako prašnjavi kad izgube svježinu. Što se tiče mirisa, začini će izgubiti aromu kad se pokvare. Znači, ukoliko morate duboko gurnuti nos u staklenku da biste začin namirisali, možda je vrijeme da ga se riješite - savjetuje Lori Bogedin, kulinarska stručnjakinja i osnivačica TwigsCafea.

Ne traju svi začini jednako dugo

- Važno je znati koliko se dugo određeni začini mogu čuvati. Različiti začini imaju drugačiji vijek trajanja, ovisno o tome kako se prema njima postupa prije prodaje i kako se skladište - kaže Julia Bobak, kreatorica sadržaja s web stranice za hranu Home Grounds.

- Mljeveni začini mogu se skladištiti do tri godine, ali obično počnu propadati nakon šest mjeseci. Začini koji su u komadu obično traju do četiri godine, dok osušeno lisnato začinsko bilje može trajati tri godine, no nakon godine dana ih je potrebno redovito provjeravati - pojasnila je.

Kako im produljiti vijek trajanja?

Stručnjaci kažu da postoje neke stvari koje možete napraviti kako biste spriječili kvarenje i bacanje začina.

Kao prvo, ne stvarajte ogromne zalihe kod kuće, već kupujte manje količine. Na taj način se neće stići pokvariti niti povući vlagu u sebe jer ćete ih na vrijeme potrošiti.

- Ako začine kupujete u prevelikim količinama i stalno ih izlažete svjetlu i zraku, vrlo brzo će izgledati loše. Začini su osjetljivi na okoliš i potrebno ih je držati na mjestima gdje nisu izloženi svjetlu i zraku. Možete ih čuvati u hermetički zatvorenim posudama. Koristite staklene posude, dobro zatvorite poklopac i spremite ih u ormar - savjetuje Emily Perez, kulinarska stručnjakinja iz tvrtke Kitchen Infinity, a prenosi msn.com.