Prepoznajte podmukle znakove raka debelog crijeva na vrijeme

Rak debelog crijeva spada u najčešće zloćudne tumore, odnosno karcinome u svijetu. Procjenjuje se da u svijetu od kolorektalnog raka oboli preko 1,2 milijun ljudi, dok skoro više od polovice tog broja umire. Najčešće se otkriva u dobi između 50. i 74. godine, kaže dr. med. Marija Mašanović, voditeljica Odjela za socijalnu medicine Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, inače koordinatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva.

Kaže kako je prema podacima Registra za rak HZJZ-a iz 2016. godine u Hrvatskoj od raka debelog crijeva oboljelo 2200 muškaraca i 1514 žena.

- Prosječno godišnje oboli oko 2800 osoba, dok 1800 njih umre. Prema spolu ovaj oblik raka nalazi se na trećem mjestu prema učestalosti kod muškaraca, iza raka prostate i raka pluća, dok je kod žena na drugom mjestu, odmah iza raka dojke, kaže sugovornica.

- Najčešće se otkriva u dobi između 50 i 74 godine, pa je to uzeto kao dob za rani probir u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, iako se može javiti i ranije, kaže dr. Mašanović. Poseban je problem to što je riječ o bolesti kod koje na samom početku nema nekih izraženih simptoma, odnosno kad se oni pojave, to može biti već u kasnijoj fazi bolesti, kad je liječenje puno teže.

Rizici za razvoj bolesti uključuju genetsku predispoziciju, ali i niz vanjskih čimbenika te stil života.

- Svatko od nas može napraviti puno u primarnoj prevenciji, izbjegavanjem hrane bogate rafiniranim ugljikohidratima, te crvenog mesa i suhomesnatih proizvoda, kao i hrane u čijoj su proizvodnji korišteni pesticide, umjetne boje, konzervansi i slično, kaže dr. Mašanović. Dodatno, na pojavu raka debelog crijeva utječe i tjelesna neaktivnost, pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola, pa bi sve troje trebalo izbjegavati.

Rizik je veći i u osoba s upalnim bolestima crijeva (ulceroznim kolitisom i Chronovom bolešću), pa je važno voditi računa da su te bolesti pod kontrolom. Veća je učestalost za obolijevanje i kod ljudi koji su oboljeli od raka želuca, dojke, pluća, vrata maternice, prostate, jajnika, bubrega i mokraćnog mjehura.

- Upravo zbog toga važno je da se što više ljudi odazove u program sekundarne prevencije, odnosno ranom probiru koji se provodi u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka, u okviru kojega se osobe starije od 50 godina pozivaju na testiranje stolice, a oni kod kojih je taj test bio pozitivan i na kolonoskopiju, kaže dr. Mašanović. Jer, jednom kad se već jave neki simptomi, oni mogu i ne moraju biti znak raka debelog crijeva, a ako jesu, zapravo su znak da je bolest već u uznapredovaloj fazi, kada je liječenje teže.

- Ukratko, postoje simptomi koji mogu upućivati na rak debelog crijeva, ali ako ih nemate, ne znači da ne postoji bolest u ranoj fazi i svakako je dobro svejedno se odazvati pozivu na probir, kaže sugovornica. A ukoliko se pojavi neki od simptoma koje navodimo u nastavku, svakako se javite liječniku. Oni mogu biti znak raka debelog crijeva, ali i neke druge želučane ili crijevne bolesti, i na njih treba reagirati, dodaje dr. Mašanović.

Dijagnoza anemije ili njeni simptomi

Dijagnoza anemije može biti prvi znak da postoji unutarnje krvarenje, čak i ako nema krvi u stolici, ili nekih drugih simptoma. Naime, može se dogoditi da se unutarnje krvarenje pojavi i šest mjeseci prije nego što se pojavi trag krvi u stolici, kaže Patricia Raymond, gastroenterologinja iz Virginia Beacha. Zato posebnu pažnju treba obratiti i na znakove koji inače prate anemiju: umor, blijedu kožu ili vrtoglavicu. Ako ih primijetite, svakako se javite liječniku.

Ne možete doći do daha

Još jedna nuspojava polaganog unutarnjeg krvarenja je kratkoća daha. Ako ne krvarite agresivno ili ne povraćate krv, vaše tijelo unosi više plazme u krv, bez stvaranja više željeza ili crvenih krvnih zrnaca, kaže dr. Raymond. Time se sprječava gubitak krvi u velikim količinama, ali smanjuje sposobnost krvi da nosi kisik, zbog čega možete primijetiti kratkoću daha.

Osjećate se naduto ili imate grčeve

Ako osjetite da ste naduti, moguće je da postoji blokada u debelom crijevu, kaže dr. Randall F. Holcombe iz Sveučilišta za rak na Havajima. Ako nadutost relativno brzo prođe, uzrok može biti i nešto drugo, ali ako se javi stalna bol u desnoj strani trbuha, to može značiti da je rak debelog crijeva već u poodmakloj fazi i da se proširio se na jetru, upozorava. Zato svako nadimanje koje potraje ili se učestalo javlja shvatite ozbiljno i otiđite liječniku.

Jak i dugotrajan zatvor

Blaga i povremena opstipacija nije razlog za brigu, no ako postane teška i javlja se često, to jest razlog za brigu. Zatvor također sugerira da postoji neka prepreka u crijevima, pa ako ne prolazi, obavezno se javite liječniku, kaže dr. Holcombe.

Jako tanka stolica ili proljev

Ako vaša stolica poprimi tanki i mršavi oblik i dulje je vrijeme takva, dok je ranije bila u debljim komadima, to bi moglo ukazivati na prepreku u debelom crijevu. To mogu biti polipi, kaže dr. Raymond. I dugotrajna, odnosno učestala dijareja može biti jedan od simptoma raka debelog crijeva.

Vaša je stolica čudne boje

Krvarenje iz rektuma obično je crveno, pa ako primijetite tragove svježe krvi u stolici, to jest razlog za brigu. No, i tamna, katranasta stolica ukazuje na to da ima tragova krvi, iako bi uzrok problema mogao biti manje opasan. To, na primjer, može biti čir. No, u pitanju može biti i rak debelog crijeva, pa svakako obavite pregled, kaže dr. Holcombe.

