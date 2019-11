Presadili mu penis: Oporavlja se i već ima normalnu erekciju

Liječnici koji su prije više od godinu dana transplantirali čitav penis i skrotum na tijelo vojnika ranjenog improviziranom eksplozivnom napravom u Afganistanu izvijestili su u srijedu da je muškarac postigao gotovo normalnu erekciju i može imati orgazam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Operacija koja je trajala 14 sati bila je izvedena u bolnici Johns Hopkins u Baltimoreu u američkoj saveznoj državi Maryland 26. ožujka 2018. i u njoj je sudjelovalo devet plastičnih kirurga i dva urologa. Transplantacija je obuhvatila mnoge živce, krvne žile i mišiće koji opslužuju transplantat.

Transplantacija je obuhvatila i dio trbušne stijenke, ali ne i testise zbog etičkih razloga. Do tada medicina je zabilježila tek četiri uspješne transplantacije penisa.

- Njegov je oporavak premašio očekivanja - rekao je dr. Richard Redett III, profesor plastične i rekonstrukcijske kirurgije na Johns Hopkinsu.

Njegov je tim u izvješću objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine izvijestio da je vojnik koji je izgubio obje potkoljenice i koljena kao rezultat eksplozije, te dio trbušne stijenke, penis i skrotum, imao normalni osjet od korijena do glave transplantiranog penisa i mogao je odrediti koji se dio organa dotiče.

- Pacijent može u stojećem stavu na nožnim protezama normalno mokriti bez napora, a mlaz urina je snažan - napisao je njegov tim u izvješću.

- Pacijent se vratio školovanju i nastavlja živjeti neovisno koristeći nožne proteze. Kaže da se opet osjeća kompletnim kao i da je vrlo zadovoljan transplantatom i njegovim implikacijama za budući život - dodali su.

Tim se za operativni zahvat pripremao od 2013., kazao je Redett.

- Pacijent nam je prvotno upućen na procjenu zbog konvencionalnog rekonstrukcijskog zahvata. Zbog teške prirode ozljeda i gubitaka velikih dijelova tijela opcije koje je pružala konvencionalna rekonstrukcija izgubljenih dijelova bile su vrlo ograničene. Tada smo počeli proučavati mogućnost transplantacije penisa - rekli su.

Tim je vježbao na leševima i na štakorima delikatni zahvat spajanja živaca, krvnih žila i tkiva koje bi se normalno smanjilo u dodiru s hladnim čelikom kirurških instrumenata. Proučavali su prethodne transplantacije ne samo penisa nego i drugih organa.

Tijekom istraživanja utvrdili su da je najosjetljiviji dio zahvata transplantacija uretre koja je izložena najvećem riziku odbacivanja.

Muškarac je bio na listi čekanja za organe 15 mjeseci.

- Osim što se trebalo osigurati poklapanje tipa tkiva i krvi transplantacija je zahtijevala i poklapanje drugih obilježja transplantata poput boje kože, veličine doniranog organa i starosti darovatelja - kaže Redett.

S obzirom na to da se radi o vrlo specifičnoj donaciji ona nije standardna na pristanku za donacije organa pa obitelj nakon smrti darovatelja organa mora posebno dati svoj pristanak što predstavlja dodatni korak u postupku donacije organa koji je pod vremenskim pritiskom.

Postupak je uključio i usađivanje koštane srži darovatelja organa u tijelo vojnika dva tjedna nakon zahvata kako bi se ublažila reakcija organizma na strano transplantirano tkivo i rizik odbacivanja.

Transplantacija koštane drži omogućila je da pacijent prima samo jednu malu dnevnu dozu imunosupresiva koji sprječava odbacivanje transplantata.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: